Amnesty považuje opatrenia v Taliansku za diskriminačné

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Rím 16. januára (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International vyzvala Taliansko, aby pozmenilo svoje prísne pandemické opatrenie tak, aby sa vyhlo diskriminácii ľudí nezaočkovaných proti koronavírusu, informovala v nedeľu agentúra Reuters.V poslednom výnose vláda talianskeho premiéra Maria Draghiho zaviedla povinné očkovanie pre ľudí starších ako 50 rokov. Okrem toho podľa nových opatrení nemôžu ľudia nezaočkovaní proti koronavírusu v Taliansku využívať niektoré služby a verejnú dopravu. Talianska vláda tieto opatrenia zaviedla v snahe znížiť záťaž vývíjanú na taliansky zdravotnícky systém a nemocnice.Amnesty International však Taliansko požiadala o zavedenie alternatívnych opatrení, ktoré by zahŕňali napríklad testovanie na koronavírus, aby mohli aj nezaočkovaní obyvatelia Talianska naďalej chodiť do práce a používať verejnú dopravu "", uviedla ľudskoprávna organizácia vo vyhlásení zverejnenom v sobotu večer.Podľa v súčasnosti platných pravidiel, ktoré budú v platnosti až do 15. júna, totiž na používanie verejnej dopravy už viac nestačí mať nasadené rúško a negatívny test. Využívať ju môžu iba ľudia, ktorí sú zaočkovaní alebo ochorenia COVID-19 prekonali, a majú nasadení respirátor, píše portál portál britskej spravodajskej stanice Sky News.Negatívny test už nestačí ani nezaočkovaným ľudom starším ako 50 rokov pri vstupe na pracovisko a preferuje sa, aby sa proti koronavírusu nechali zaočkovať, píše Reuters.Miestna pobočka ľudskoprávnej organizácie Amnesty International Italia uviedla, že zavedenie povinného očkovania pre ľudí starších ako 50 rokov môže byť opodstatnené. Avšak je potrebné ho časovo vymedziť, pričom toto opatrenie musí byť adekvátne vzhľadom na ochranu verejného zdravia." uviedla Amnesty International.