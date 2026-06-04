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Amnesty vyzýva, aby Grécka polícia nepoužívala omračujúce granáty
Fotoreportér M. Lolos podľa svojich slov prišiel natrvalo o sluch a utrpel poranenie hlavy po tom, čo ho počas pokrývania demonštrácie v súvislosti s železničným nešťastím zasiahol omračujúci granát.
Autor TASR
Atény 4. júna (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International vo štvrtok vyzvala grécke úrady, aby polícii zakázali používanie omračujúcich granátov počas protestov. Podľa organizácie spôsobujú vážnu fyzickú a psychickú ujmu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Amnesty zverejnila správu založenú na dvojročnom výskume a svedectvách viac než stovky demonštrantov, novinárov a právnikov. Vychádza aj z overovania videozáznamov a analýzy rôznych protestov.
Tridsať ľudí, s ktorými hovorili odborníci, opísalo, ako polícia hádzala omračujúce granáty priamo na protestujúcich, novinárov a do davu. Sedemnásť osôb tiež tvrdilo, že ich udreli obuškom po hlave.
„Tieto taktiky, spolu s všeobecnou beztrestnosťou policajného násilia, majú odstrašujúci vplyv na právo na pokojný protest,“ upozornila výskumníčka Kondylia Gogouová z Amnesty International. Demonštranti sú podľa nej „svojvoľne zadržiavaní, postihovaní a vystavení nezákonnému použitiu sily zo strany polície“.
Fotoreportér Marios Lolos podľa svojich slov prišiel natrvalo o sluch a utrpel poranenie hlavy po tom, čo ho 26. januára 2025 počas pokrývania demonštrácie v Tempi v súvislosti s železničným nešťastím zasiahol omračujúci granát, ktorý hodil policajt.
Správa citovala aj študenta Giorgosa Mavrosa, ktorý v máji 2022 utrpel prasknutie ušného bubienka či popáleniny na ruke, keď polícia použila granáty počas pokojného protestu v Solúne. „Bol to pocit, ako keby ma udrela veľká železná tyč,“opísal.
Šéf gréckej pobočky ľudskoprávnej organizácie Christos Dimopoulos podotkol, že omračovacie granáty vydávajú zvuk podobný štartovaniu lietadla, sú to vojenské zbrane a nemali by sa používať na udržiavanie poriadku počas protestov.
Amnesty zverejnila správu založenú na dvojročnom výskume a svedectvách viac než stovky demonštrantov, novinárov a právnikov. Vychádza aj z overovania videozáznamov a analýzy rôznych protestov.
Tridsať ľudí, s ktorými hovorili odborníci, opísalo, ako polícia hádzala omračujúce granáty priamo na protestujúcich, novinárov a do davu. Sedemnásť osôb tiež tvrdilo, že ich udreli obuškom po hlave.
„Tieto taktiky, spolu s všeobecnou beztrestnosťou policajného násilia, majú odstrašujúci vplyv na právo na pokojný protest,“ upozornila výskumníčka Kondylia Gogouová z Amnesty International. Demonštranti sú podľa nej „svojvoľne zadržiavaní, postihovaní a vystavení nezákonnému použitiu sily zo strany polície“.
Fotoreportér Marios Lolos podľa svojich slov prišiel natrvalo o sluch a utrpel poranenie hlavy po tom, čo ho 26. januára 2025 počas pokrývania demonštrácie v Tempi v súvislosti s železničným nešťastím zasiahol omračujúci granát, ktorý hodil policajt.
Správa citovala aj študenta Giorgosa Mavrosa, ktorý v máji 2022 utrpel prasknutie ušného bubienka či popáleniny na ruke, keď polícia použila granáty počas pokojného protestu v Solúne. „Bol to pocit, ako keby ma udrela veľká železná tyč,“opísal.
Šéf gréckej pobočky ľudskoprávnej organizácie Christos Dimopoulos podotkol, že omračovacie granáty vydávajú zvuk podobný štartovaniu lietadla, sú to vojenské zbrane a nemali by sa používať na udržiavanie poriadku počas protestov.