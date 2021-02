Amnesty žiada Borrella, aby v Moskve hovoril o kauze Navaľnyj

Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj stojí počas vypočúvania na súde, 2. februára 2021 v Moskve. Foto: TASR/AP

Policajti zadržali podporovateľa ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného na moskovskom Červenom námestí v utorok 2. februára 2021. Foto: TASR/AP

Moskva 3. februára (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj nebude v blízkej budúcnosti presunutý z Moskvy do väzenského tábora, kde by si mal odpykať trest, ktorý nad ním v utorok vyniesol súd v Moskve v kauze Yves Rocher.Pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy to uviedla Jeva Merkačevová, členka moskovskej pobočky verejnej monitorovacej komisie (ONK) - tie pôsobia v 85 regiónoch Ruskej federácie a ich úlohou je monitorovanie dodržiavania ľudských práv v miestach núteného zadržiavania ľudí.Agentúra Interfax medzičasom informovala, že keď rozsudok nadobudne platnosť, Navaľného prevezú do niektorého z nápravných zariadení v Centrálnom federálnom okruhu ležiacom v blízkosti Moskvy.Nikolaj Zujev z ONK pripustil, že teoreticky je možné, že Navaľnyj si trest odpyká vo vyšetrovacom väzení v Moskve.Navaľného právnička Oľga Michajlovová pre Echo Moskvy pripomenula, že v súlade s utorkovým rozsudkom moskovského súdu by Navaľnyj mal vo väzení stráviť dva roky a osem mesiacov, keďže časť podmienečného trestu v trvaní 3,5 roka, vyneseného v roku 2014, absolvoval v domácom väzení, kým sa kauza vyšetrovala.Potvrdila, že jej mandant sa odvolá proti verdiktu moskovského súdu a obráti sa aj na Radu ministrov Rady Európy, kde bude namietať, že Rusko neplní rozsudok vynesený Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP).Rozsudok z roku 2014 vynesený ruskými súdmi v kauze Yves Rocher Európsky súd pre ľudské práva zrušil a Navaľnyj dostal od ruského štátu náhradu škody za nezákonné prenasledovanie. Aj samotná firma Yves Rocher v roku 2013 vykonala audit, ktorého výsledky potvrdili, že uzavretím dohody s bratmi Navaľnými jej nevznikla žiadna škoda.Nezávislá politologička Jekaterina Šuľmanová pre Echo Moskvy vyjadrila názor, že revízia Navaľného rozsudku v kauze Yves Rocher súvisí s voľbami do Štátnej dumy, ktoré sa budú konať na jeseň tohto roku.uviedla zasa novinárka Jevgenija Aľbacová.Aľbacová sa tiež obáva, že vlaňajší atentát na Navaľného s použitím nervovoparalytickej látky zo skupiny novičok nie je posledný.V reakcii na utorkový rozsudok nad Navaľným vyšli do ulíc viacerých ruských miest jeho prívrženci, aby protestovali proti rozsudku. Polícia proti nim opäť zakročila, pričom znova použila aj hrubú silu. Zadržaných bolo takmer 1400 ľudí, z nich asi 1000 v Moskve, informoval v stredu portál OVD-Info, ktorý monitoruje zásahy policajných zložiek na protestných zhromaždeniach.Navaľného odsúdenie kritizovali lídri viacerých štátov sveta. Vo štvrtok do Moskvy pricestuje šéf európskej diplomacie Josep Borrell. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International žiada, aby sa téma politických väzňov v Rusku a prijatie viacerých represívnych zákonov stali kľúčovými na jeho rokovaniach s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.