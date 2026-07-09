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Amnesty žiada vyšetrenie útokov v Libanone ako vojnových zločinov
Amnesty analyzovala tri izraelské útoky na civilné domy medzi 6. a 13. marcom, pri ktorých zahynulo 24 civilistov vrátane 12 detí.
Autor TASR
Bejrút 9. júla (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International vo štvrtok vyzvala na vyšetrenie viacerých izraelských útokov v Libanone ako vojnových zločinov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Vojna na Blízkom východe sa rozšírila aj do Libanonu po tom, ako miestne militantné hnutie Hizballáh 2. marca začalo raketami ostreľovať Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího. Izrael na útoky z Libanonu odpovedal rozsiahlymi leteckými údermi a pozemnou inváziou na juh krajiny. Podľa libanonských úradov si operácie vyžiadali už viac ako 4300 obetí vrátane vyše 250 detí.
Amnesty analyzovala tri izraelské útoky na civilné domy medzi 6. a 13. marcom, pri ktorých zahynulo 24 civilistov vrátane 12 detí. Ľudskoprávna organizácia pri týchto útokoch obvinila Izrael z „vyhladzovania rodín“ a vyzvala, aby sa s konaním Izraela zaobchádzalo ako s „vojnovými zločinmi“.
Skupina kontaktovala izraelské úrady, ktoré uviedli, že niektoré z útokov „boli vykonané proti vojenským cieľom Hizballáhu“, zatiaľ čo iné boli „postúpené na preskúmanie“.
„Napriek pripomienkam izraelská armáda neposkytla konkrétne informácie o týchto troch útokoch... ani to, aké mohli byť ciele,“ uviedla Amnesty, ktorej závery vyšetrovania boli založené na rozhovoroch s 15 ľuďmi vrátane preživších, príbuzných, záchranárov, miestnych predstaviteľov a novinárov.
„Na základe zhromaždených dôkazov má Amnesty International pri každom z týchto leteckých útokov dôvod dospieť k záveru, že izraelské sily porušili medzinárodné humanitárne právo, a to aj tým, že nerozlišovali medzi civilným obyvateľstvom a vojenskými cieľmi, vykonávali útoky namierené proti civilnému obyvateľstvu alebo civilným objektom alebo neprijali všetky možné opatrenia na minimalizáciu škôd spôsobených civilnému obyvateľstvu,“ uvádza správa Amnesty International.
Zástupkyňa regionálneho riaditeľa Amnesty pre Blízky východ a severnú Afriku Kristine Beckerleová uviedla, že „v priebehu jediného týždňa izraelská armáda v Libanone vyhladila celé rodiny vrátane viac ako desiatich detí, čím preukázala bezcitnú ľahostajnosť voči životom civilistov“.
„Štáty musia okamžite uvaliť na Izrael komplexné zbrojné embargo a využiť univerzálnu a extrateritoriálnu jurisdikciu na vyšetrenie a stíhanie zodpovedných osôb,“ dodala.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac vo štvrtok vyhlásil, že vojenské operácie v Libanone sú odpoveďou na útoky Hizbaláhu. „Teroristická organizácia Hizballáh z vlastnej iniciatívy dvakrát zaútočila na Izrael,“ uviedol bez toho, aby špecifikoval, či reaguje na správu Amnesty International.
Vojna na Blízkom východe sa rozšírila aj do Libanonu po tom, ako miestne militantné hnutie Hizballáh 2. marca začalo raketami ostreľovať Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího. Izrael na útoky z Libanonu odpovedal rozsiahlymi leteckými údermi a pozemnou inváziou na juh krajiny. Podľa libanonských úradov si operácie vyžiadali už viac ako 4300 obetí vrátane vyše 250 detí.
Amnesty analyzovala tri izraelské útoky na civilné domy medzi 6. a 13. marcom, pri ktorých zahynulo 24 civilistov vrátane 12 detí. Ľudskoprávna organizácia pri týchto útokoch obvinila Izrael z „vyhladzovania rodín“ a vyzvala, aby sa s konaním Izraela zaobchádzalo ako s „vojnovými zločinmi“.
Skupina kontaktovala izraelské úrady, ktoré uviedli, že niektoré z útokov „boli vykonané proti vojenským cieľom Hizballáhu“, zatiaľ čo iné boli „postúpené na preskúmanie“.
„Napriek pripomienkam izraelská armáda neposkytla konkrétne informácie o týchto troch útokoch... ani to, aké mohli byť ciele,“ uviedla Amnesty, ktorej závery vyšetrovania boli založené na rozhovoroch s 15 ľuďmi vrátane preživších, príbuzných, záchranárov, miestnych predstaviteľov a novinárov.
„Na základe zhromaždených dôkazov má Amnesty International pri každom z týchto leteckých útokov dôvod dospieť k záveru, že izraelské sily porušili medzinárodné humanitárne právo, a to aj tým, že nerozlišovali medzi civilným obyvateľstvom a vojenskými cieľmi, vykonávali útoky namierené proti civilnému obyvateľstvu alebo civilným objektom alebo neprijali všetky možné opatrenia na minimalizáciu škôd spôsobených civilnému obyvateľstvu,“ uvádza správa Amnesty International.
Zástupkyňa regionálneho riaditeľa Amnesty pre Blízky východ a severnú Afriku Kristine Beckerleová uviedla, že „v priebehu jediného týždňa izraelská armáda v Libanone vyhladila celé rodiny vrátane viac ako desiatich detí, čím preukázala bezcitnú ľahostajnosť voči životom civilistov“.
„Štáty musia okamžite uvaliť na Izrael komplexné zbrojné embargo a využiť univerzálnu a extrateritoriálnu jurisdikciu na vyšetrenie a stíhanie zodpovedných osôb,“ dodala.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac vo štvrtok vyhlásil, že vojenské operácie v Libanone sú odpoveďou na útoky Hizbaláhu. „Teroristická organizácia Hizballáh z vlastnej iniciatívy dvakrát zaútočila na Izrael,“ uviedol bez toho, aby špecifikoval, či reaguje na správu Amnesty International.