Amnesty:Ruský útok na divadlo v Mariupole bol jasným vojnovým zločinom

Londýn 30. júna (TASR) - Ruský marcový nálet na divadlo v ukrajinskom meste Mariupol, kde sa ukrývali stovky civilistov, bol "jasným vojnovým zločinom", pri ktorom zahynulo najmenej desať ľudí. Uviedla to v stredu ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI), ktorá útok prešetrovala, pričom sa opierala o výpovede dovedna 52 preživších a svedkov, ako aj fotografie, videá a satelitné snímky.



Vo svojej správe, z ktorej cituje stanica BBC, uvádza, že ruské sily "s najväčšou pravdepodobnosťou" cielili útok na budovu divadla hoci vedeli, že sa v nej ukrývajú civilisti. Na útok pritom podľa AI zrejme použili dve 500 kilogramové bomby, ktoré dopadli blízko seba a boli odpálené simultánne.



Amnesty tiež uviedla, že v rámci svojho vyšetrovania nenašla nijaké presvedčivé dôkazy, ktoré by podporovali nejaké iné vysvetlenie udalostí, ako napríklad tvrdenie ruského ministerstva obrany, že budovu zničil výbuch - útok z vnútra, ktorý zapríčinil ukrajinský "ultraradikálny prápor Azov".



"Dospeli sme k záveru, že útok bol jasným vojnovým zločinom spáchaným ruskými silami," uviedla generálna tajomníčka Amnesty International Agnes Callamardová. "Mnoho ľudí bolo zranených alebo zabitých pri tomto bezcitnom útoku. Ich smrť bola pravdepodobne zapríčinená ruskými silami úmyselne cieliacimi na ukrajinských civilistov," dodala.



V čase útoku zo 16. marca sa podľa Amnesty v divadle a jeho okolí ukrývali stovky civilistov, ich presný počet však nie je známy. Svedkovia a preživší uvádzali vo svojich výpovediach rozdielne čísla; hovorili o 300 až 1000 ľuďoch, a to prevažne ženách, deťoch a senioroch. AI odhadla, že pri útoku prišla o život minimálne desiatka ľudí, pričom mnohé úmrtia sú dosiaľ nezistené.



Táto ľudskoprávna organizácia však zároveň uviedla, že skutočný počet obetí tohto útoku je zrejme "oveľa nižší" ako sa prvotne predpokladalo. BBC pripomína, že mariupolské mestské zastupiteľstvo v prvých dňoch po útoku odhadovalo, že si vyžiadal až 300 obetí na životoch.