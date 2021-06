Amnesty:V Saudskej Arábii popravili šiitu odsúdeného v spornom procese

Rijád 16. júna (TASR) - V Saudskej Arábii v utorok popravili príslušníka menšinovej šiitskej komunity, ktorý bol odsúdený za obvinenia súvisiace s protivládnymi protestmi. V čase svojho zadržania bol v tínedžerskom veku.



Agentúra AFP spresnila, že Mustafu Darwíša popravili v meste Dammám na východe krajiny za vyvolanie "ozbrojenej revolty" proti saudskoarabskému vládcovi a za "destabilizáciu bezpečnosti" v kráľovstve.



Darwíš bol uväznený v máji 2015 pre údajnú účasť na protestoch počas povstaní Arabskej jari v rokoch 2011 až 2012, uviedli ľudskoprávne skupiny vrátane Amnesty International, ktoré zdôraznili, že v tom čase mal 17 alebo 18 rokov.



"Saudskoarabské úrady vykonaním tejto popravy prejavili poľutovaniahodné nerešpektovanie práva na život,“ uviedla vo vyhlásení Amnesty.



Podľa nej je Darwíš "poslednou obeťou hlboko chybného saudskoarabského súdneho systému", v ktorom ľudí často odsúdia na smrť "v nespravodlivých procesoch založených na priznaniach vynútených mučením".



Britská organizácia Reprieve zasa uviedla, že Darwíšova rodina nebola úradmi o poprave informovaná, dozvedela sa o nej z online správ. Organizácia dodala, že Darwíš bol väznený na samotke a mučený.



Ľudskoprávne organizácie poukazujú na nízky vek odsúdeného a popraveného aj vzhľadom na to, že kráľovstvo vlani v apríli oznámilo, že končí s praxou vynášania trestu smrti pre osoby odsúdené za trestné činy spáchané v čase, keď mali menej ako 18 rokov.



Komisia pre ľudské práva (HRC) v kráľovstve s odvolaním sa na kráľovský dekrét uviedla, že jednotlivci odsúdení ako maloletí dostanú trest odňatia slobody v trvaní najviac 10 rokov v ústave na výkon väzby pre mladistvých.



V súvislosti s týmto prísľubom riaditeľ Európskej saudskej organizácie pre ľudské práva (ESOHR) Ali al-Dubaisi deklaroval, že "saudskoarabské úrady opäť raz ukázali, že ich sľuby o treste smrti pre mladistvých sú bezcenné".



"Krutosť tejto popravy bez upovedomenia príbuzných a za zapojenie sa do protestov" vo veku tínedžera - "to je skutočná tvár Saudskej Arábie a (korunného princa) Muhammada bin Salmána, nie tie nekonečné prázdne sľuby o reforme", vyhlásil Dubaisi.



Princ Muhammad, ktorý je de facto vládcom Saudskej Arábie, sa snaží zmierniť medzinárodnú kritiku svojej krajiny za nerešpektovanie ľudských práv a za neprehľadný súdny systém, pretože sa snaží prilákať zahraničné investície a zahraničných turistov.



Saudskoarabské kráľovstvo však stále patrí ku krajinám, ktoré vo svete vedú v počte vykonaných popráv.