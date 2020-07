Amsterdam a Rotterdam zavádzajú od 5. augusta povinné nosenie rúšok

Haag 30. júla (TASR) - Holandské mestá Amsterdam a Rotterdam vo štvrtok nariadili, že ľudia pohybujúci sa frekventovaných miestach musia mať od 5. augusta horné dýchacie cesty chránené rúškom alebo respirátorom. Došlo k tomu napriek stredajšiemu vyhláseniu holandských úradov verejného zdravia, podľa ktorých neexistuje na vydanie celoplošného nariadenia o nosení rúšok dostatok dôkazov potvrdzujúcich ich účinnosť v zmysle ochrany pred koronavírusom.



Agentúra AFP vo štvrtok pripomenula, že Holandsko je spolu so škandinávskymi štátmi proti všeobecne rozšírenému používaniu rúšok. Mnohé európske krajiny však práve naopak stanovujú prísnejšie pravidlá pre ich nosenie.



Amsterdam zavádza povinné používanie nelekárskeho rúška na frekventovaných miestach od 5. augusta. Toto nariadenie sa týka aj štvrti De Wallen, známej ako Štvrť červených lampiónov, kde sa legálne vykonáva prostitúcia. Poskytovanie sexuálnych služieb sa tam obnovilo 1. júla po dodatočných hygienických opatreniach.



Od 5. augusta budú rúška povinné aj v prístavnom meste Rotterdam, a to v kľúčových nákupných štvrtiach a krytých obchodoch.



V oboch mestách sa povinnosť nosiť rúško vzťahuje na ľudí vo veku 13 a viac rokov. Tým, ktorí nebudú toto nariadenie rešpektovať, bude hroziť pokuta. Jej výška zatiaľ nebola stanovená.



Epidemiologický štáb holandskej vlády v stredu vyhlásil, že neexistuje "žiaden dôkaz", ktorý by mohol poslúžiť ako dôvod pre vydanie celoplošne platného nariadenia o povinnom nosení rúšok. Štáb však pripustil, že regionálne orgány môžu prijať iné opatrenia.



Predseda holandskej vlády Mark Rutte v stredu znovu vyzval ľudí, aby v osobnom kontakte medzi sebou dodržiavali bezpečný fyzický odstup. Miera infekčnosti sa v Holandsku totiž za posledný týždeň opäť zvýšila, a to najmä medzi mladými ľuďmi.



Holandsko nateraz eviduje 6145 úmrtí spojených s koronavírusom, z ktorých polovica sa týka ľudí vo veku viac ako 83 rokov. Od vypuknutia epidémie malo v Holandsku pozitívny test na koronavírus viac ako 53.000 ľudí.