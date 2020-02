Amsterdam chce dostať prostitúciu z centra, zvažuje výstavbu hotela

Amsterdam 22. februára (TASR) - Amsterdam zvažuje výstavbu veľkého hotela pre prostitútky. Cieľom je presunúť sexuálne odvetvie zo známej vykričanej štvrte v centre mesta na jeho okraj, do prístavnej oblasti.



Opití turisti totiž spôsobujú veľa problémov vo štvrti červených svetiel a správajú sa neúctivo k sexuálnym pracovníčkam.



„Sexuálna práca je normálna profesia,“ uviedlo v tlačovej správe mesto Amsterdam. „Zámerom nie je vyhnať sexuálne pracovníčky z mesta,“ dodalo.



Cieľom starostky Femke Halsemyovej je vytvoriť pre ne lepšie podmienky, než majú v kľukatých uličkách v najstaršej časti mesta.



De Walletjes, švrť červených svetiel, patrí pritom nielen k najstarším, ale aj z najmalebnejším v Amsterdame. Jej história siaha až do stredoveku a zahŕňa aj najstaršiu budovu v meste, 700-ročný Oude Kerka (Starý kostol).



Hlavnou myšlienkou mesta je vytvoriť centrálne zariadenie, ktoré bude ľahšie prístupné ako súčasné nevestince s prostitútkami vo výkladoch, a ktoré bude možné lepšie kontrolovať. Zatiaľ nie je jasné, akú formu bude mať. Možnosti zahŕňajú hotel alebo "erotické centrum" s divadlom sexu, nočnými klubmi a reštauráciami.



Amsterdam pritom poukázal na kolínsky „výškový bordel“, prvý v Európe. Nemecké mesto Kolín nad Rýnom totiž v 70. rokoch minulého storočia postavilo výškovú budovu, aby dostalo prostitúciu preč z centra okolo katedrály. Myšlienka bola úspešná a sexuálne pracovníčky stále fungujú v tejto budove.



Prostitúcia je v Holandsku legálna a prináša zisky nielen mestu, ale aj do štátnej pokladnice. Takzvaný sexuálny priemysel je totiž z hľadiska obratu prosperujúcim odvetvím.