Amsterdam chce zakázať fajčenie marihuany v centre mesta

Amsterdam 11. decembra (TASR) - Amsterdamské úrady plánujú v centre hlavného mesta Holandska zakázať fajčenie marihuany. Toto rozhodnutie je súčasťou navrhovaných opatrení, ktorými chce holandská metropola bojovať proti bujarým oslavám návštevníkov a zabezpečiť pokojnejší život tamojších obyvateľov. V nedeľu to uviedla agentúra DPA, informuje TASR.



Mestskí predstavitelia uvádzajú, že "otvorený a liberálny" charakter mesta vyvolal v návštevníkoch pocit, že si tam môžu robiť, čo chcú, lebo nič nie je zakázané.



Nové nariadenia ovplyvnia najmä amsterdamský nočný život. Pohostinstvá a nevestince budú mať skrátenú prevádzkovú dobu a prísnejšie pravidlá budú platiť aj pre rozlúčky so slobodou a organizovaný pub crawl – aktivitu, počas ktorej ľudia v rámci jedného večera cielene vystriedajú viacero barov.



Amsterdamské úrady upozorňujú, že plánovaný zákaz fajčenia marihuany nie je zameraný na obmedzenie predaja v coffee shopoch, kde si ľudia môžu bez obáv zo zatknutia alebo stíhania kúpiť výrobky z tejto omamnej látky. Tým osobám, ktoré budú marihuanu fajčiť na námestiach či uliciach, však hrozí za porušenie nariadení pokuta.



Agentúra DPA upozorňuje, že zavedením nových pravidiel chcú predstavitelia Amsterdamu ochrániť tie časti v centre mesta, kde je podľa nich "až príliš veľa návštevníkov".



Holandská metropola očakáva, že budúci rok by do nej mohlo zavítať viac ako 18 miliónov návštevníkov, čo sa približuje k hornej hranici kapacít mesta, ktorú úrady odhadujú na 20 miliónov. Samotný Amsterdam má 900.000 obyvateľov.