Amsterdam predstavil miesto, ktoré by malo nahradiť Red Light District

Amsterdam 19. decembra (TASR) – Vedenie holandskej metropoly Amsterdam predstavilo lokalitu na juhu mesta, kam by sa mal presunúť známy Red Light District, teda štvrť, kde sa legálne prevádzkuje prostitúcia. TASR správu prevzala v utorok z agentúry AFP.



V rámci kontroverzne prijímaného plánu amsterdamskej radnice sa má "štvrť červených svetiel" premiestniť z historického centra do nového "erotického centra", ktoré sa má vybudovať v južnej časti mesta.



Primátorka Amsterdamu Femke Halsemová chce týmto spôsobom zbaviť Amsterdam nálepky "mesta hriechu" a zároveň znížiť počet turistov a obmedziť drobnú kriminalitu v centre metropoly.



"(Mesto) považuje za najlepšiu vhodnú lokalitu na stavbu nového erotického centra ulicu Europaboulevard v južnej časti mesta," uviedla Halsemová. "Vybranú alternatívu začiatkom budúceho roka predostriem mestskej rade," dodala.



V prípade schválenia projektu by nové erotické centrum mohli otvoriť pre verejnosť o sedem rokov.



Halsemová dlhodobo vystupuje proti "štvrti červených svetiel", ktorá v amsterdamskej mestskej časti De Wallen existuje už niekoľko stáročí. Štvrť je známa výkladmi lemovanými červenými neónovými svetlami a prostitútkami čakajúcimi na zákazníkov.



Ulica Europaboulevard na okraji hlavnej obchodnej štvrti Amsterdamu bola jedným z troch zvažovaných miest na výstavbu erotického centra, v ktorom by mali mať sexuálne pracovníčky k dispozícii približne 100 miestností.



Iniciatíva však vyvolala širokú vlnu odporu u miestnych obyvateľov, u prostitútok samotných, ale aj u Európskej liekovej agentúry (EMA), v blízkosti ktorej by malo byť centrum situované. Vedenie agentúry sa obáva, že by existencia takéhoto objektu mohla ohroziť bezpečnosť jej zamestnancov, ktorí zvyknú pracovať v kanceláriách aj vo večerných hodinách.



Petície proti primátorkinmu plánu podpísali už desaťtisíce ľudí. Kritici namiesto toho požadujú posilnenie bezpečnostných opatrení a policajných hliadok priamo v De Wallene, a to obzvlášť v nočných hodinách.



Amsterdamská radnica sa okrem toho snaží odradiť od návštevy mesta tých návštevníkov, ktorí tam prichádzajú len za večierkami a alkoholom. Namiesto toho sa usiluje prilákať turistov zaujímajúcich sa o umenie a kultúru.