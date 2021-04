Amsterdam si pripomenul 20. výročie prvých homosexuálnych manželstiev

Amsterdam 2. apríla (TASR) - Holandské hlavné mesto Amsterdam si vo štvrtok pripomenulo 20 rokov od uzavretia prvých manželstiev osôb rovnakého pohlavia na svete. Informovala o tom agentúra AP.



Vtedajší amsterdamský starosta Job Cohen 1. apríla 2001 oddal na miestnej radnici štyri páry. "Sú dva dôvody na radosť - oslavujete vaše manželstvo a tiež vaše právo uzavrieť ho," povedal počas osláv, kde sa podávalo ružové šampanské a ružový koláč.



Súčasná starostka holandskej metropoly Femke Halsemaová upozornila, že boj za zrovnovprávnenie homosexuálnych manželstiev sa však ešte neskončil, a to "ani na svete, ani v krajine, ani v Amsterdame".



"Ak by ste mi pred 20 rokmi povedali, že dnes budú manželstvá ľudí rovnakého pohlavia realitou v 29 krajinách, neverila by som vám," poznamenala Jessica Sternová, výkonná riaditeľka medzinárodnej organizácie za práva LGBTQ komunity OutRight Action International.



Dodala však, že svet je stále nesmierne polarizovaný čo sa týka akceptovania členov tejto komunity - takmer 70 krajín naďalej kriminalizuje iné než heterosexuálne vzťahy.



V Guatemale napríklad poslanci navrhli zákon, ktorý by vyslovene zakazoval homosexuálne manželstvá. AP v tejto súvislosti spomína i Poľsko, kde bol vlani znovuzvolený prezident Andrzej Duda po kampani, v ktorej hnutie za práva LGBTQ označil za škodlivejšie než komunizmus.



Manželstvá homosexuálnych párov sú legálne už v 28 krajinách vrátane väčšiny západoeurópskych štátov, ako aj na Taiwane, ktorý je jedinou oblasťou v Ázii, kde je možné legálne uzavrieť takýto zväzok pripomína AP. Spomedzi afrických krajín takého manželstvá uznáva jedine Juhoafrická republika. Inde na svete sú to Austrália, Nový Zéland, Spojené štáty, Kanada, Kostarika či väčšina z 32 štátov Mexika.



Sedemnástou európskou krajinou, ktorá je na ceste k legalizácii takýchto manželstiev, je Švajčiarsko. Príslušný zákon, ktorý vlani v decembri schválil tamojší parlament, však zatiaľ nenadobudol účinnosť a jeho odporcovia sa snažia získať dostatok podpisov na vyhlásenie referenda s cieľom tento zákon zvrátiť.