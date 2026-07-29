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Amsterdam sprísni bezpečnosť na oslavách WorldPride po útoku v Berlíne
V utorok večer sa v Amsterdame zhromaždili tisíce ľudí na spomienkovom obrade za obete útoku na berlínskom Pride, pri ktorom zahynula jedna žena a niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia.
Autor TASR
Amsterdam 29. júla (TASR) - Holandská metropola Amsterdam sprísni bezpečnostné opatrenia na sobotňajších oslavách WorldPride po nedávnom útoku na podujatí Berlin Pride na podporu LGBTI+ ľudí. Očakáva sa, že sprievod na kanáli priláka státisíce návštevníkov, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
„Bezpečnosť na Pride bola v Amsterdame vždy na veľmi vysokej úrovni. Tam, kde to bude potrebné, však prijmeme dodatočné opatrenia a dúfame, že to návštevníci pocítia čo najmenej,“ uviedla vo vyhlásení primátorka mesta Femke Halsemová.
Kancelária primátorky odmietla upresniť, o aké opatrenia ide, no zdôraznila, že podujatie berie „veľmi vážne“. Polícia uviedla, že sa zavedú viditeľné i skryté bezpečnostné prvky.
V utorok večer sa v Amsterdame zhromaždili tisíce ľudí na spomienkovom obrade za obete útoku na berlínskom Pride, pri ktorom zahynula jedna žena a niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia. Úrady identifikovali útočníka, ktorého v nedeľu zastrelila polícia, ako 21-ročného nemeckého občana. Prokurátori uviedli, že vo svojom telefóne zanechal video, v ktorom prisľúbil vernosť militantnej skupine Islamský štát.
Holandsko v decembri 2023 vyhlásilo 4. úroveň v rámci päťstupňového národného rebríčka teroristickej hrozby. Vo svojom najnovšom hodnotení protiteroristický úrad NCTV uviedol, že džihádistické hrozby naďalej predstavujú hlavný bezpečnostný problém krajiny. Zároveň varoval pred násilnými nihilistickými extrémistami, ktorí predstavujú prvok nepredvídateľnosti, píše Reuters.
„Bezpečnosť na Pride bola v Amsterdame vždy na veľmi vysokej úrovni. Tam, kde to bude potrebné, však prijmeme dodatočné opatrenia a dúfame, že to návštevníci pocítia čo najmenej,“ uviedla vo vyhlásení primátorka mesta Femke Halsemová.
Kancelária primátorky odmietla upresniť, o aké opatrenia ide, no zdôraznila, že podujatie berie „veľmi vážne“. Polícia uviedla, že sa zavedú viditeľné i skryté bezpečnostné prvky.
V utorok večer sa v Amsterdame zhromaždili tisíce ľudí na spomienkovom obrade za obete útoku na berlínskom Pride, pri ktorom zahynula jedna žena a niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia. Úrady identifikovali útočníka, ktorého v nedeľu zastrelila polícia, ako 21-ročného nemeckého občana. Prokurátori uviedli, že vo svojom telefóne zanechal video, v ktorom prisľúbil vernosť militantnej skupine Islamský štát.
Holandsko v decembri 2023 vyhlásilo 4. úroveň v rámci päťstupňového národného rebríčka teroristickej hrozby. Vo svojom najnovšom hodnotení protiteroristický úrad NCTV uviedol, že džihádistické hrozby naďalej predstavujú hlavný bezpečnostný problém krajiny. Zároveň varoval pred násilnými nihilistickými extrémistami, ktorí predstavujú prvok nepredvídateľnosti, píše Reuters.