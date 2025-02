Amsterdam v kanáloch zakáže výletné lode znečisťujúce ovzdušie

Amsterdam 6. februára (TASR) - Úrady v Amsterdame vo štvrtok oznámili nový zákaz používania výletných lodí v kanáloch v centre tejto holandskej metropoly. Od 1. apríla budú v takzvaných bezemisných zónach povolené výhradne plavidlá na pohon elektrický, vodíkový alebo člny na veslovanie. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Znečistený vzduch v meste škodí zdraviu obyvateľov Amsterdamu," uvádza sa vo vyhlásení. Znečistenie ovzdušia, ktoré sa zhoršuje v dôsledku zmeny klímy, zvyšuje riziko ochorení dýchacích ciest, kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky a rakoviny, doplnila AFP.



Mesto si preto od svojho kroku sľubuje zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie emisií oxidu uhličitého i hluku. "To znamená, že nad našimi vodnými kanálmi už nebudú žiadne dieselové výpary...len tichá a čistá plavba poháňaná elektrinou, vodíkom alebo silou svalov," uviedli úrady.



Zákaz sa nebude vzťahovať na hausbóty ani na hlavné plavebné trasy v meste. Povolené budú takisto hybridné lode, pokiaľ nebudú znečisťovať životné prostredie.



Amsterdam dočasne udeľuje aj výnimky z nového opatrenia. Napríklad majitelia lodí, ktorí v meste kotvia a majú platnú známku, môžu v plavbe kanálmi pokračovať až do roku 2030. Podobne sa centrom môžu do konca desaťročia plaviť aj staré lode.