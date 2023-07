Amsterdam zatvorí prístavný terminál pre výletné lode v centre mesta

Amsterdam 21. júla (TASR) - Mestská rada holandskej metropoly Amsterdam vo štvrtok rozhodla o zatvorení hlavného prístavného terminálu pre výletné lode, ktorý sa nachádza v centre mesta. Ide o najnovšie zo série opatrení na obmedzenie hromadného turizmu v Amsterdame, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Výletné lode, ktoré znečisťujú životné prostredie, nie sú v súlade s udržateľnými ambíciami nášho mesta," píše sa vo vyhlásení stredopravicovej strany D66, ktorá v meste vládne spoločne so sociálnymi demokratmi a Zelenými.



Kanál na plavbu výletných lodí by tiež prekážal vo výstavbe plánovaného nového mosta, ktorý má spojiť historické centrum Amsterdamu s mestskou časťou Noord.



Mestská samospráva, ktorá sa snaží obmedziť turizmus v centre a vytvoriť tak pokojnejšie podmienky na život pre jeho obyvateľov, už predtým zakázala fajčenie marihuany v uliciach v centre Amsterdamu.



V marci Amsterdam spustil kampaň zameranú na odradenie návštevníkov od organizovania večierkov, na ktorých sa vo veľkej miere fajčí a konzumuje alkohol. Mesto sa tak snaží obmedziť najmä "pánske jazdy", ktoré sa v holandskej metropole častokrát odohrávajú v časti historického centra, kde sa praktizuje prostitúcia.



Kampaň sa týka najmä mladých Britov, ktorých varuje pred "následkami nespoločenského správania a nadmerného pitia alkoholu a užívaním drog". Medzi ne patria okrem problémom so zákonom napríklad aj zdravotné ťažkosti a možné hospitalizácie.