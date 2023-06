Amsterdamská Ermitáž po prerušení väzieb s Ruskom zmení názov

Amsterdam 26. júna (TASR) - Holandské múzeum Ermitáž v Amsterdame (Hermitage Amsterdam) si od 1. septembra zmení svoj názov na H'ART Museum po tom, ako po ruskej invázii na Ukrajinu prerušilo vzťahy so Štátnou Ermitážou v Petrohrade. Uviedla to v pondelok riaditeľka amsterdamskej Ermitáže Annabelle Birnieová.



V budúcnosti bude táto inštitúcia spolupracovať s tromi medzinárodnými partnermi - Britským múzeom v Londýne, Pompidouovým centrom v Paríži a Smithsonianskym múzeom amerického umenia (SAAM) vo Washingtone, informuje tlačová agentúra DPA.



Ermitáž v Amsterdame sa po prerušení vzťahov s ruským múzeom dostala do ťažkostí, keďže nemá vlastnú zbierku. Od svojho otvorenia v roku 2009 až do minulého roku bola najväčším zahraničným "satelitom" petrohradskej Štátnej Ermitáže.



Holandská pobočka mohla vždy čerpať z rozsiahleho fondu v Petrohrade; od roku 2009 Ermitáž v Amsterdame usporiadala 30 výstav umeleckých predmetov z ruského múzea.



Po prerušení tejto spolupráce sa do projektu zapojili holandské múzeá a zapožičali amsterdamskému múzeu špičkové diela zo svojich zbierok vrátane obrazov od Rembrandta, Vermeera a van Gogha.



Podľa Birnieovej budú v ďalšom období nasledovať "veľké umelecké výstavy a komorné prezentácie" v spolupráci s rôznymi medzinárodnými partnermi.



S Pompidouovým centrom, ktoré bude od roku 2024 zatvorené z dôvodu rekonštrukcie, bola uzavretá zmluva na päť rokov. Prvá veľká výstava v múzeu H'ART je naplánovaná na polovicu roka 2024 a jej súčasťou budú i diela ruského maliara Vasilija Kandinského.



Momentálne môžu návštevníci v amsterdamskom múzeu vidieť videoinštaláciu Clubbing (2012) od Martine Gutierrezovej, pochádzajúcu zo zbierky SAAM. V roku 2026 tu bude sprístupnená výstava Feminine Power (2022) z Britského múzea.