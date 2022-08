Amsterdamské letisko Schiphol odškodní cestujúcich za dlhé čakanie

Amsterdam 12. augusta (TASR) - Medzinárodné letisko Schiphol v holandskom Amsterdame odškodní cestujúcich, ktorí zmeškali lety v dôsledku dlhého čakania pri bezpečnostných kontrolách. Oznámili to predstavitelia amsterdamského letiska, ktoré patrí medzi najrušnejšie v Európe, uviedla v piatok agentúra AFP.



Schiphol, podobne ako na iné veľké európske letiská, zápasil v posledných mesiacoch s nedostatkom personálu, ktorý zavinil útlm leteckej dopravy počas epidémie covidu. Oživený záujem o cestovanie počas tohtoročnej letnej sezóny spôsobil dlhé čakacie doby a chaos, v dôsledku ktorého mnohí pasažieri zmeškali svoje lety. Podľa AFP čakanie v radoch na Schiphole trvalo aj celé hodiny, pričom rady cestujúcich sa vinuli až pred budovy terminálov.



"Je nám to veľmi ľúto.... (Ľudia) nezriedka prišli o celú svoju dovolenku alebo o jej časť a my s nimi súcitíme. V tejto mimoriadnej dobe a okolnostiach ich nechceme nechať bez pomoci," uviedol vo vyhlásení výkonný riaditeľ Schipholu Dick Benschop.



Letisko preto vypracovalo kompenzačný plán, v rámci ktorého môžu podávať žiadosti o odškodnenie cestujúci, ktorí zmeškali lety v období od 23. apríla do 11. augusta. Schiphol im preplatí náklady spojené so zmenou rezervácie, použitím alternatívnych spôsobov dopravy a ubytovaním v okolí letiska. Príslušné žiadosti je potrebné podať do 30. septembra.



Letisko Schiphol v snahe predísť dlhému čakaniu začalo od júla obmedzovať počty prepravovaných cestujúcich a túto stratégiu bude pre pretrvávajúci nedostatok zamestnancov uplatňovať minimálne do októbra.