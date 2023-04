Amsterdamské letisko zakáže nočné lety a súkromné lietadlá

Amsterdam 4. apríla (TASR) - Amsterdamské letisko Schiphol v utorok oznámilo, že v rámci úsilia o zníženie množstva emisií skleníkových plynov a miery znečistenia životného prostredia v dôsledku hluku zakáže nočné lety a tiež súkromné lietadlá. Zmeny majú vstúpiť do platnosti od rokov 2025-26. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Lietadlá budú mať zákaz vzlietnuť od polnoci do 06.00 h a pristávanie nebude povolené skôr než o 05.00 h, priblížil vo vyhlásení Ruud Sondag, šéf spoločnosti Royal Schiphol Group, ktorá amsterdamské letisko prevádzkuje.



V súčasnosti sú odlety i prílety na letisko Schiphol povolené nepretržite v priebehu dňa - ich počet je však obmedzený.



"Jediným spôsobom, ako ísť ďalej, je byť tichší, čistejší, rýchlejší," povedal Sondag. "Príliš dlho sme mysleli len na rast a len málo na jeho následky," dodal.



Samotné letisko uviedlo, že tieto zmeny prinesú za rok o 10.000 menej nočných letov a "pokoj pre okolitú oblasť" po rokoch sťažností na nadmerný hluk.



Súkromné lietadlá budú na letisku Schiphol v budúcnosti zakázané, pretože spôsobujú "neúmerné množstvo hluku a emisií CO2 na pasažiera". Produkujú približne 20-krát viac emisií CO2 než bežné lety.



AFP pripomína, že holandská polícia v novembri zadržala stovky klimatických aktivistov, ktorí sa dostali na letiskovú plochu, kde sa potom prešli na bicykloch a posadili sa pred súkromné lietadlá s cieľom zabrániť ich vzlietnutiu.



Holandsko vlani v júni oznámilo, že počet letov na letisku Schiphol za rok chce do roku 2024 znížiť z 500.000, ktoré bývali bežné pred pandémiou covidu, na 440.000.



Viaceré aerolínie vrátanie spoločností KLM, Delta a EasyJet v marci uviedli, že voči holandskej vláde podniknú právne kroky.