Rada NATO-Rusko by sa mala konať 12. januára

Na archívnej snímke hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Foto: TASR/AP

Brusel 26. decembra (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa údajne rozhodol zvolať zasadnutie Rady NATO–Rusko na 12. januára 2022. Agentúre Anadolu to potvrdil nemenovaný predstaviteľ NATO v Bruseli s tým, že Brusel je v kontakte s Moskvou, aby ju primalo zúčastniť sa na stretnutí.Ruská strana do soboty večera nezverejnila žiadne oficiálne vyhlásenie týkajúce sa účasti na zasadnutí Rady NATO-Rusko, dodala agentúra Anadolu.Tlačová služba NATO pred tým informovala, že v dňoch 12. až 13. januára bude Brusel hostiť aj zasadnutie Vojenského výboru NATO na úrovni náčelníkov generálnych štábov členských štátov aliancie.Vzťahy medzi NATO a Ruskom sú na najnižšej úrovni od konca studenej vojny, a to v dôsledku napätia medzi Kyjevom a Moskvou vyvolaného anexiou polostrova Krym Ruskom, ako aj jeho podpory proruským separatistom v Donbase na východe Ukrajiny.Nedávno západné štáty obvinili Rusko z presunov svojich jednotiek pri hranici s Ukrajinou, čo vyvolalo obavy, že Mopskva pripravuje vpád na územie svojho suseda.Washington v tejto súvislosti pohrozil uvalením sankcií na Rusko, ak Moskva spustí ofenzívu proti Ukrajine.Moskva odmietla obvinenia týkajúce sa pohybu svojich síl na ruskom území a poprela akýkoľvekúmysel proti Ukrajine.Stoltenberg tento týždeň v rozhovore pre agentúru DPA uviedol, že je ochotný prejaviť ústupky voči Rusku, ale v základných princípoch nebude robiť žiadne kompromisy.vyhlásil šéf NATO.Dodal, že už samotná myšlienka, že veľká mocnosť - akou je Rusko - môže rozhodovať o tom, čo môžu alebo nemôžu robiť menší susedia, je návratom ku konceptu sfér vplyvu, čo jeMoskva vo svojej ponuke bezpečnostných záruk Spojeným štátom a NATO vyzvala Washington a jeho spojencov, aby sa zaviazali, že NATO upustí od svojej expanzie na východ a zdrží sa prijatia krajín bývalého Sovietskeho zväzu do aliancie.Rusko tiež vyzvalo Spojené štáty, aby nezriaďovali vojenské základne v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu a nečlenských krajinách NATO a aby USA s týmito štátmi ani nespolupracovali.Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v piatok potvrdila, že Moskva dostala z Bruselu návrh na zvolanie Rady NATO-Rusko a zvažuje ho.Zacharovová súčasne pripomenula, že činnosť Rady NATO-Rusko bola pozastavená z dôvoduAgentúra TASS pripomenula, že Rada NATO-Rusko bola vytvorená v roku 2002 ako výsledok dohôd sprostredkovaných talianskou vládou na čele so Silviom Berlusconim. V jej rámci sú Rusko a všetky členské krajiny NATO prezentované ako rovnocenní partneri, rozhodnutia sa prijímajú konsenzom. Naposledy sa stretnutie v tomto formáte konalo v júli roku 2019.