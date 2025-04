Anaheim po dvoch sezónach prepustil trénera Grega Cronina

Anaheim 19. apríla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Anaheim Ducks v sobotu prepustil trénera Grega Cronina, ktorý pôsobil v tíme od júna 2023.



Šesťdesiatjedenročný kormidelník nedokázal v dvoch sezónach postúpiť s tímom do play off. Ducks obsadili v prebiehajúcom ročníku 12. miesto v Západnej konferencii a šieste v Pacifickej divízii. Základnú časť zakončili štyrmi prehrami v sérii. Cronin mal zmluvu do konca nasledujúceho ročníka. Anaheim sa nedostal do vyraďovačky sedem rokov po sebe.



„Chcem sa osobne poďakovať Gregovi za jeho neúnavnú prácu a odhodlanie. Je zodpovedný za pokrok nášho mladého jadra tímu. No po dôkladnom zvážení som sa rozhodol pre zmenu,“ uviedol generálny manažér Pat Verbeek.