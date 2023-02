Analytici: Bidenova návšteva vyslala odkaz Putinovi o podpore Ukrajiny

Londýn 20. februára (TASR) - Pondelňajšia návšteva amerického prezidenta Joea Bidena v Kyjeve je potvrdením podpory NATO pre Ukrajinu a jasným odkazom pre ruského prezidenta Vladimira Putina. Uviedli to v pondelok viacerí analytici pre stanice BBC a Sky News, odkiaľ TASR správu prevzala.



"Biden chcel dať svojimi slovami a sľubmi, vrátane nových zbraní a streliva pre Ukrajinu, jasne najavo, že Spojené štáty budú podporovať Kyjev tak dlho, ako bude potrebné," uviedla pre Sky New analytička Deborah Haynesová.



Spojené štáty so spojencami podľa Haynesovej vedia, že podľa predpokladov Kremľa bude pozornosť Západu rozptýlená inými prioritami. Je tiež presvedčený o tom, že čas hrá v jeho prospech a Západ nebude schopný uskutočňovať investície na dodávanie potrebného vybavenia Ukrajine.



"Osobnou návštevou Ukrajiny ... bude americký prezident presvedčený, že vysiela jasný odkaz ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že podpora USA pokračuje," dodala.



Podľa experta na oblasť obrany a bezpečnosti z University of Bath Patricka Buryho Biden svojou návštevou potvrdil dlhodobý záväzok spojencov NATO podporovať Ukrajinu.



"Dávajú Vladimirovi Putinovi najavo, že sa na tom zúčastňujú a nechystajú sa vzdať," povedal Bury. Putin by na základe toho mal prehodnotiť svoje domnienky, že v tejto vojne vydrží dlhšie než NATO.



Haynesová sa v súčasnosti nachádza na Ukrajine, kde Biden spolu so Zelenským v Kyjeve navštívili Chrám svätého Michala. Okolie ohraničili policajné kordóny a platili prísne bezpečnostné predpisy, vrátane zákazu vychádzania. Rozozvučali sa tiež sirény varujúce pred vzdušným náletom.



Príprava návštevy amerického prezidenta musela byť podľa Haynesovej nesmierne náročná, pretože "do tejto krajiny (na Ukrajinu) sa v súčasnosti dá dostať len po zemi". "Nemôžete jednoducho rýchlo priletieť a odletieť," uviedla.



Pripomenula, že Vladimir Putin pred rokom plánoval rýchlo zvrhnúť ukrajinskú vládu a nastoliť proruský režim.



"Ukrajinský prezident je namiesto toho ešte stále pri moci a okrem toho sa americký prezident rozhodol prísť a navštíviť ho," povedala. Kremeľ túto skutočnosť "nemôže prijať" príliš pozitívne.