Rusko presúva svoju vojenskú techniku z východu blízko k hraniciam

Kyjev 12. januára (TASR) - Rusko presúva svoju vojenskú techniku zo Sibíri a Ďalekého východu do regiónov na západe, kde susedí s Ukrajinou. Na základe svojich zistení to tvrdí investigatívna skupina Conflict Intelligence Team (CIT). S odvolaním sa na materiál zverejnený na webe CIT o tom v stredu informovali spravodajský web Novaja gazeta a agentúra Ukrinform.



Podľa západných médií i vojenských analytikov Moskva v tejto oblasti v posledných mesiacoch sústredila desiatky tisíc vojakov a stovky kusov vojenskej techniky, čo v Kyjeve i na Západe vyvoláva obavy, že by mohlo ísť o prípravy invázie na Ukrajinu.



Za posledný týždeň našli analytici CIT na sociálnych sieťach asi 30 videí, ktoré naznačujú presun vojenského personálu a techniky zo Sibíri a Ďalekého východu do západných oblastí Ruska. Videá zachytávajú vojenskú techniku na cestách, ale aj na železničných staniciach a plošinových vagónoch smerujúcich na západ.



Zloženie prepravovanej techniky je podľa CIT dosť rôznorodé: nákladné autá, cisternové autá, tanky, bojové vozidlá pechoty či viacnásobné odpaľovacie raketové systémy Grad a Uragan.



Podľa CIT na videozáznamoch nakrútených v Novosibirska si možno všimnúť pravdepodobne aj systém protivzdušnej obrany Tor alebo systém protivzdušnej obrany Šilka.



Spolu s vojenským vybavením cestuje v osobných a nákladných vozňoch aj personál. Presný počet ľudí je však ťažké určiť.



Na západ Ruska smeruje personál a vojenská technika z Buriatska, Zabajkalského kraja, Amurskej oblasti a Prímorského kraja. CIT sa domnieva, že vojenská technika patrí formáciám štyroch armád Východného vojenského okruhu (VVO), pričom presuny techniky a ľudí zaznamenali aj mimo územia VVO - v mestách Novosibirsk a Kemerovo.



CIT v súvislosti s týmito presunmi poznamenal, že takúto aktivizáciu nemožno zdôvodniť lokálnymi vojenskými cvičeniami. CIT sa preto domnieva, že presúvané jednotky a technika by sa mohli spojiť so silami sústredenými na Krymskom polostrove a v regiónoch hraničiacich s Ukrajinou.



Novaja gazeta vo svojom materiáli píše, že denník New York Times (NYT) s odvolaním sa na zdroje z americkej rozviedky tvrdí, že Rusko plánuje zvýšiť počet vojakov v blízkosti hraníc s Ukrajinou na 175.000. Podľa NYT by sa vpád ruských jednotiek na územie Ukrajiny - vzhľadom na poveternostné podmienky - mohol začať až vo februári. Moskva tieto úvahy popiera.



Na pozadí uvedených zistení sa začali rokovania o bezpečnostných zárukách: 10. januára o tejto téme v Ženeve diskutovali delegácie Ruska a USA a v stredu sa v Bruseli konalo zasadnutie Rady Rusko–NATO. Rokovania predstaviteľov Ruska a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe sa uskutočnia 13. januára vo Viedni.



V tejto situácii ruské ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že v regiónoch susediacich s Ukrajinou sa budú konať cvičenia Západného vojenského okruhu, a to za účasti 3000 vojakov a 300 kusov vojenskej techniky.