Analytici: Kremeľ má pod kontrolou internet v Chersone

Boston 2. mája (TASR) - V čiernomorskom ukrajinskom prístavnom meste Cherson sa po 24 hodinách obnovilo internetové spojenie, momentálne je však pod kontrolou Kremľa. Tvrdia to viacerí internetoví analytici, informuje v pondelok agentúra AP.



"Niekto musel aktivovať linku z Krymu do Chersonu," povedal Doug Madory, hlavný internetový analytik americkej spoločnosti Kentik, ktorá monitoruje sieťové pripojenia a ich rôzne anomálie. Takýto vývoj situácie zároveň označil za "desivo podobný" tomu, čo sa dialo na polostrove Krym po jeho ruskej anexii v roku 2014.



Obdobná spoločnosť Netblocks so sídlom v Londýne informovala, že internetové spojenie bolo v Chersonskej oblasti obnovené v nedeľu večer - po celodennom výpadku - avšak už je presmerované a sprostredkúvané ruskou štátnom kontrolovanou telekomunikačnou spoločnosťou Rostelekom.



Ukrajinskí predstavitelia ešte v nedeľu informovali, že vo veľkej časti Chersonskej oblasti a tiež v časti Záporožskej oblasti bolo prerušené internetové a mobilné spojenie, pričom za vinníka označili Rusko. Výpadky internetových a mobilných sietí pritom pripísali poškodeným optickým káblom a prerušeným dodávkam elektriny.



Podľa ukrajinskej štátnej služby pre špeciálnu komunikáciu Kremeľ klamlivo tvrdil, že tieto odstávky nariadila ukrajinská vláda. Predmetné výpadky Kyjev zároveň označil za "ďalší pokus nepriateľa ponechať Ukrajincov bez prístupu k pravdivým informáciám".



Moskva si podľa Kyjeva plánuje upevniť v Chersonskej oblasti svoju kontrolu, a to zavedením rubľa či potenciálne aj vypísaním "referenda" o vytvorení tzv. Chersonskej ľudovej republiky - podobnej tým, aké boli vyhlásené v proruských regiónoch Donbasu.



Mesta Cherson sa ruskí vojaci zmocnili začiatkom apríla - krátko po spustení invázie na Ukrajinu, pripomína AP.