Analytici: Riešenie konfliktu záujmov Babiša budí otázniky
Šéf ANO vo videu, ktoré vo štvrtok večer zverejnil na sociálnych sieťach, povedal, že akcie holdingu budú vo fonde, ktorý bude spravovať nezávislý správca a toho bude kontrolovať nezávislý protektor.
Autor TASR
Praha 5. decembra (TASR) - Riešenie konfliktu záujmov, ako ho vo štvrtok oznámil predseda hnutia ANO Andrej Babiš, vyvoláva podľa českej pobočky Transparency International (TI) ČR mnohé otázniky. Za najvhodnejšie riešenie by považovala, ak by šéf ANO holding Agrofert buď predal alebo by sa jeho firmy vzdali čerpania dotácií. Ďalšie možnosti budú podľa TI ČR vzbudzovať špekulácie, či Babiš koná vo verejnom alebo v súkromnom záujme. Organizácia to uviedla v piatok v tlačovej správe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Šéf ANO vo videu, ktoré vo štvrtok večer zverejnil na sociálnych sieťach, povedal, že akcie holdingu budú vo fonde, ktorý bude spravovať nezávislý správca a toho bude kontrolovať nezávislý protektor. Oboch určí zakladateľ fondu, ktorým bude podľa jeho slov nezávislá osoba, ktorá sa zaoberá vytváraním takýchto štruktúr. Systém podľa neho zaručí, že akcie budú spravované nezávisle a zároveň to vylúči možnosť, že by z nich mal prospech.
Transparency International sa však domnieva, že pre Babiša to nie je vhodné riešenie. „Slepý fond musí byť od politika odtienený. Ten nevie, ako presne je nastavený a ako funguje. To ale reálne znamená, že detaily ani nie je možné zverejniť, lebo ak sa tak stane, dozvie sa to aj on. To sa v zahraničí rieši tak, že existuje úrad, ktorý poskytne oficiálne potvrdenie, že fond je vhodným riešením konfliktu záujmov. A taký my v Česku nemáme. Takže teraz sme v situácii, keď by sme museli bezvýhradne veriť Andrejovi Babišovi, respektíve jeho právnikom,“ uviedol právnik TI ČR Kryštof Doležal. Slepé fondy aktuálne v českej legislatíve nie sú ukotvené, podotkla organizácia.
Babiš by mal preto podľa TI ČR objasniť, kde bude fond zriadený a o akú formu fondu pôjde. Organizácia zdôraznila, že predseda hnutia ANO môže mať z pozície premiéra vplyv na rozhodnutia, ktoré ovplyvnia sektory, v ktorých jeho súčasné firmy podnikajú. A hoci od nich môže byť formálne odstrihnutý, stále môžu existovať pochybnosti, či nebude z vládnej pozície konať v prospech Agrofertu, ktorý budú môcť neskôr prevziať jeho deti, dodala TI.
„Aktuálne je potrebné vyčkať, ako návrh a predovšetkým realizáciu predstaveného plánu Andreja Babiša vo veci konfliktu záujmov posúdia príslušné české inštitúcie a úrady v rámci dotačných konaní. Iný prieskum totiž v dôsledku nedokonalého zákona neexistuje,“ doplnila Transparency International.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
