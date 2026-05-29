< sekcia Zahraničie
Analytici: Ukrajina zintenzívňuje útoky na ruské zásobovacie trasy
Podľa ISW ukrajinská armáda tento rok po prvýkrát od roku 2023 začala tiež na bojisku dosahovať čisté územné zisky.
Autor TASR
Kyjev 29. mája (TASR) - Ukrajina v uplynulých týždňoch zintenzívnila dronové útoky na ruské vojenské zásobovacie trasy vrátane hlavných diaľnic spájajúcich mestá okupované Ruskom, vyplýva z údajov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) a vojenských blogerov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa ISW ukrajinská armáda tento rok po prvýkrát od roku 2023 začala tiež na bojisku dosahovať čisté územné zisky.
„Úspešné ukrajinské dronové útoky na strednú vzdialenosť (hlbšie do územia) aj priamo na fronte obmedzujú schopnosť Ruska prepravovať vojenský personál na front a zásobovať a udržiavať tam svoje pozície,“ uviedol ISW vo svojej stredajšej správe.
Medzi cestami, na ktoré sa Ukrajiny zamerala, je diaľnica M-14 spájajúca južné Rusko s okupovanými ukrajinskými mestami Melitopol a Mariupol, ako aj trasy do Ruskom okupovaného mesta Doneck, uvádza sa v správe.
Obyvatelia Ruskom okupovaných ukrajinských oblastí tiež hlásili nárast dronových útokov zameraných na cesty a vozidlá.
Proruský vojenský bloger „1.infantry“ minulý týždeň informoval, že Ukrajina podniká „masívne denné útoky“ na cesty v ruskou armádou okupovanej časti Doneckej oblasti.
Proukrajinský vojenský portál Shrike News minulý týždeň informoval, že identifikoval 30 zničených vozidiel na úseku diaľnice medzi Doneckom a Mariupolom a ďalších 15 medzi Krymom a ruským mestom Rostov.
Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov zároveň začiatkom týždňa oznámil rozšírenie ukrajinských útokov dronmi stredného doletu v snahe oslabiť ruské ofenzívne operácie.
Podľa ISW ukrajinská armáda tento rok po prvýkrát od roku 2023 začala tiež na bojisku dosahovať čisté územné zisky.
„Úspešné ukrajinské dronové útoky na strednú vzdialenosť (hlbšie do územia) aj priamo na fronte obmedzujú schopnosť Ruska prepravovať vojenský personál na front a zásobovať a udržiavať tam svoje pozície,“ uviedol ISW vo svojej stredajšej správe.
Medzi cestami, na ktoré sa Ukrajiny zamerala, je diaľnica M-14 spájajúca južné Rusko s okupovanými ukrajinskými mestami Melitopol a Mariupol, ako aj trasy do Ruskom okupovaného mesta Doneck, uvádza sa v správe.
Obyvatelia Ruskom okupovaných ukrajinských oblastí tiež hlásili nárast dronových útokov zameraných na cesty a vozidlá.
Proruský vojenský bloger „1.infantry“ minulý týždeň informoval, že Ukrajina podniká „masívne denné útoky“ na cesty v ruskou armádou okupovanej časti Doneckej oblasti.
Proukrajinský vojenský portál Shrike News minulý týždeň informoval, že identifikoval 30 zničených vozidiel na úseku diaľnice medzi Doneckom a Mariupolom a ďalších 15 medzi Krymom a ruským mestom Rostov.
Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov zároveň začiatkom týždňa oznámil rozšírenie ukrajinských útokov dronmi stredného doletu v snahe oslabiť ruské ofenzívne operácie.