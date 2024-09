Analytička: Ak bude africký štát členom BR OSN, nebude mať právo veta

New York 26. septembra (TASR) - Africké krajiny sa už niekoľko rokov pokúšajú o presadenie reformy Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN), ktorá by zabezpečila trvalé zastúpenie afrického kontinentu v tejto inštitúcii. Pokiaľ sa tak stane a k reforme naozaj dôjde, africký štát, ktorý bude stálym členom BR OSN však s najväčšou pravdepodobnosťou nebude mať právo veta. Možné taktiež je, že túto pozíciu trvalo neobsadí iba jeden štát a africké krajiny si budú kreslo deliť na princípe rotácie. V rozhovore pre TASR to uviedla analytička Angela Muvumba Sellströmová z univerzity vo švédskej Uppsale.



"Existuje niekoľko argumentov, prečo je dôležité, aby mala Afrika miesto v BR OSN," uvádza analytička. "Prvým je otázka férovosti a zastúpenia. Svet sa od roku 1945 veľmi zmenil a do roku 2050 bude každý piaty človek pochádzať z Afriky. Preto je naozaj zvláštne, že v BR OSN nie je Afrika zastúpená," upozornila Sellströmová.



Druhý argument je podľa odborníčky viac praktický, keďže po skončení studenej vojny sa BR OSN zaoberala najmä konfliktmi na africkom kontinente. Počet rezolúcií ohľadom Afriky síce v uplynulých rokoch klesá, avšak nie preto, že je v Afrike menej konfliktov. BR OSN sa v uplynulých rokoch totiž viac zaoberá tematickými rezolúciami a konfliktmi na Blízkom východe.



BR OSN má v súčasnosti päť stálych členov, ktorí majú právo veta vo všetkých otázkach s výnimkou procedurálnych. Týmito piatimi členmi sú USA, Rusko, Čína, Francúzsko a Veľká Británia. Desať nestálych členov volia členské štáty na regionálnom princípe, pričom Afrike pripadajú tri kreslá. Ich právomoci sú obmedzené, avšak ako uvádza analytička, "pokiaľ sa spoja, majú tiché veto" a môžu prehlasovať stálych členov.



Na trvalú prítomnosť afrických štátov v BR OSN v auguste vyzval generálny tajomník OSN Antonio Guterres a tento krok nedávno podporila aj stála predstaviteľka USA pri OSN. Analytička pripomína, že touto témou sa veľmoci taktiež snažia získať hlasy afrických štátov vo Valnom zhromaždení OSN, a podporu zo strany USA považuje za "dôležitý signál Rusku a Číne".



Afrika stále miesto v BR OSN požaduje už dlhodobo. Muvumba Sellströmová upriamuje pozornosť na tzv. Ezulwinský konsenzus, ktorý africké krajiny predstavili ešte v roku 2005. "Je to dohoda o tom, že africké štáty budú presadzovať dve dodatočné stále kreslá s právom veta a päť nestálych kresiel. Všetci však vieme, že je vysoko nepravdepodobné, že sa im to podarí presadiť. Pokiaľ bude mať Afrika stále zastúpenie v BR OSN, bude pravdepodobne bez dodatočných právomocí, pretože veľká päťka nebude nikdy súhlasiť s odovzdaním práva veta inému štátu," konštatovala.



Pokiaľ dôjde k reforme, analytička neočakáva, že miesto stáleho zástupcu Afriky obsadí iba jeden štát. "Pravdepodobne sa stane to, že africké štáty zavedú akúsi formu rotácie," spresnila. Tá by zaručila reprezentáciu rôznych afrických regiónov.



Muvumba Sellströmová zároveň pripomína, že princíp rotácie na báze geografického zastúpenia africké štáty presadzujú pri volených funkciách v kontinentálnom integračnom zoskupení Africká únia (AU). "Myslím si, že mnohé štáty v Afrike by sa dôrazne bránili tomu, aby krajiny ako Juhoafrická republika, Nigéria alebo Keňa zastupovali celý kontinent. Mali by s tým naozaj veľký problém," zdôraznila.



Analytička očakáva, že téma stáleho zastúpenia Afriky v BR OSN bude súčasťou diskusií na prebiehajúcom Valnom zhromaždení OSN. Nie je však isté, či členské štáty dospejú k finálnej dohode o tejto otázke. Pre schválenie reformy bude podľa nej pravdepodobne nutné pristúpiť k revízii Charty OSN.



"Myslím si, že trvalé miesto pre Afriku v BR OSN je dobrá vec najmä s ohľadom na princíp spravodlivosti a zastúpenia, avšak nie som si istá, či stojí za to pôsobiť v BR OSN bez práva veta, najmä ak to spôsobí ďalšie problémy v súvislosti s tým, kto by mal v rade sedieť a kto nie. Táto ponuka je preto tak trochu jedovatým kalichom, ktorý ostatné štáty ponúkajú africkému kontinentu, keď hovoria, že môžete mať stále miesto v BR OSN, ale bez práva veta. Je to problematické. Nemyslím si však, že africké štáty túto ponuku odmietnu," uzatvára Muvumba Sellströmová.