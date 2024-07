Analytička: EÚ je pri nastavovaní environmentálnych ambícií kľúčová

Brusel/Praha 9. júla (TASR) - Európska únia dlhodobo zohráva kľúčovú úlohu pri nastavovaní environmentálnych ambícií a pri tvorbe legislatívneho, regulačného a investičného prostredia potrebného na dosiahnutie cieľov z dielne jednotlivých členských štátov EÚ. Pre TASR to povedala analytička z českej Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO) Romana Jungwirth Březovská v súvislosti s Eurobarometrom z jari tohto roka, ktorý sa zameral na postoje obyvateľov EÚ k otázkam ochrany životného prostredia.



Podľa prieskumu až 91 percent Slovákov vníma environmentálne problémy ako priamu hrozbu pre svoj každodenný život a zdravie. Slováci tiež podporujú politiky EÚ zamerané na ochranu životného prostredia. Takáto vysoká podpora v porovnaní s európskym priemerom (84 percent) podľa prieskumu potvrdzuje občiansky záujem o ochranu životného prostredia. Z prieskumu ďalej vyplýva, že občania EÚ očakávajú od Únie aktívny prístup k ochrane životného prostredia s dôrazom na obnovu prírody znečistenej ľudskou činnosťou a prísne dodržiavanie existujúcich ochranárskych predpisov.



Analytička, ktorá je v AMO členkou klimatického tímu, uviedla, že zásadné efektívne kroky EÚ možno vidieť napríklad v oblasti energetiky alebo únijného klimatického zákona, podľa ktorého majú štáty EÚ povinnosť dosiahnuť čisté nulové emisie do roku 2050. "Štáty si môžu napríklad zvoliť vlastný energetický mix - podiel jednotlivých zdrojov energie pri výrobe elektriny -, pokiaľ je v súlade s ich vlastnými klimatickými záväzkami. Ďalším príkladom je nedávno schválený prelomový Zákon o obnove prírody, ktorý reaguje na fakt, že viac ako 80 percent európskych prírodných plôch je v zlom stave. Ako v oblasti klímy a energetiky, tak aj v oblasti ochrany prírody musia členské štáty pripravovať národné plány, v ktorých uvedú, ako na základe svojich možností, schopností a politickej vôle plánujú dosiahnuť svoje čiastkové ciele," konštatovala analytička.



Odborníčka zároveň poukázala na dôležitosť záväzných a vymožiteľných cieľov v oblasti energetiky, klímy či ochrany prírody. Tie podľa nej umožnia pravidelnú kontrolu toho, ako sa štátom darí alebo nedarí napĺňať vlastné ciele, či je potrebné ich znova nastaviť alebo aké podporné nástroje sú potrebné na to, aby sa ambície naplnili. Ako príklad uviedla výmenu dobrej praxe a skúseností alebo komunikáciu medzi politikmi, ľuďmi žijúcimi v regiónoch a súkromným sektorom.



Prieskum Eurobarometra sa uskutočnil v marci a apríli a zúčastnilo sa na ňom viac ako 26.000 respondentov z 27 členských krajín EÚ, z toho vyše 1000 respondentov zo Slovenska.