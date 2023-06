Analytička:Minister Wu sa návštevou ČR chcel priblížiť Taiwan k Európe

Tchaj-pej/Bratislava 19. júna (TASR) – Taiwanský minister zahraničných vecí Joseph Wu Čao-sie sa minulotýždňovou návštevou Českej republiky snažil priblížiť Taiwan k Európe – pričom práve krajiny strednej a východnej Európy zohrali v tomto smere v uplynulých rokoch vedúcu úlohu. Pre TASR to uviedla analytička zo švédskeho Inštitútu pre bezpečnostnú a rozvojovú politiku (ISDP) Zsuzsa Anna Ferenczyová, ktorá sa špecializuje na vzťahy EÚ s Čínou a Taiwanom.



Šéf taiwanskej diplomacie minulý týždeň odštartoval turné po krajinách Európy, v Prahe sa stretol s predsedom českého Senátu Milošom Vystrčilom i predsedníčkou Poslaneckej snemovne Markétou Pekarovou Adamovou. S prejavom vystúpil aj na podujatí českého think tanku Európske hodnoty, a to hneď po prezidentovi ČR Petrovi Pavlovi. Navštívil aj sídlo EÚ v Bruseli a Taliansko.



Čína, ktorá Taiwan považuje za súčasť svojho územia i napriek tomu, že tento ostrov má nezávislú vládu, na diplomatickej úrovni odsudzuje stretnutia medzi taiwanskými a zahraničnými predstaviteľmi, pretože to považuje za vyjadrenie podpory nezávislosti Taiwanu.



Analytička uviedla, že EÚ stále len povrchne chápe geostrategický význam Taiwanu v indicko-tichomorskej oblasti a nevidí dôsledky možných nepredvídaných udalostí na Taiwane pre európsku bezpečnosť. Podľa jej slov musia európske krajiny pochopiť zložité vzťahy medzi Taiwanom a Čínou, aby vedeli k celej záležitosti zaujať postoj, a práve návšteva šéfa taiwanskej diplomacie v Európe mala v tomto smere pomôcť.



Dodala, že niektoré krajiny strednej a východnej Európy vrátane ČR v uplynulom období preukázali odvahu pri zlepšovaní vzťahov s Taiwanom, čím môžu inšpirovať ďalšie európske štáty, ktoré sú v tomto smere opatrné. Priamu a jasnú podporu stredo- a východoeurópskych krajín voči Taiwanu vysvetlila tiež ruskou inváziou na Ukrajinu, po ktorej sú odhodlanejšie čeliť agresii a nátlaku.



Podľa Ferenczyovej zrejme Wu využil návštevu Európy i na to, aby európskym krajinám predstavil rôzne formy spolupráce, ktoré Taiwan ponúka.



Na otázku o možnej reakcii Pekingu na návštevu taiwanského ministra zahraničných vecí v Európe odpovedala, že Čína akúkoľvek európsku iniciatívu, ktorá sa týka Taiwanu, odsudzuje. Peking takéto kroky označuje za "protičínske" a zvykne na ne reagovať ekonomickým nátlakom.



Nezávislosť Taiwanu v súčasnosti uznáva iba niekoľko, prevažne malých štátov. V Európe s ním udržuje diplomatické vzťahy jediná krajina – Vatikán.