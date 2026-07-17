< sekcia Zahraničie
Analytička: Rusko zvyšuje tlak na región, možná je ďalšia provokácia
Ruské aktivity však podľa analytičky neslúžia len na získavanie spravodajských informácií.
Autor TASR
Varšava 17. júla (TASR) - Rusko v súčasnosti zvyšuje tlak na Poľsko a pobaltské štáty, pričom existuje riziko ďalšej provokácie. V reakcii na sériu troch preletov ruských vojenských lietadiel nad Baltským morom počas troch dní to v rozhovore s varšavským spravodajcom TASR v piatok uviedla analytička poľského štátneho Inštútu medzinárodných vzťahov (PISM) Aleksandra Koziolová.
Podľa nej môže Rusko opakovanými letmi pri poľskom pobreží sledovať, z ktorých letísk štartujú pohotovostné dvojice stíhačiek, aké typy lietadiel sú nasadzované na zachytenie cieľov a koľko času uplynie od ich objavenia po reakciu. „Môže tiež pozorovať postupy identifikácie a sledovania cieľa, spôsob velenia a spoluprácu so spojeneckými silami,“ povedala. Takto získané poznatky podľa nej umožňujú Moskve hodnotiť technickú aj operačnú pripravenosť obranného systému a súdržnosť reakcie v rámci NATO.
Ruské aktivity však podľa analytičky neslúžia len na získavanie spravodajských informácií. „Prostredníctvom demonštrácie schopností a signalizovania možnosti eskalácie sa snaží posilňovať pocit ohrozenia (na druhej strane),“ uviedla. Dodala, že ide o jeden z nástrojov hybridnej vojny, ktorú Rusko vedie proti Európe.
Koziolová nepovažuje sériu troch podobných incidentov za tri dni za výnimočnú. „Nie je to netypická aktivita Ruska, ktoré neustále zdôrazňuje svoju vojenskú prítomnosť nad Baltským morom,“ skonštatovala. Pripomenula, že podobným situáciám čelia aj ďalšie štáty regiónu a v posledných dňoch sa do operácií popri poľskom letectve zapojili aj švédske stíhačky.
Možný je podľa nej aj súvis s aktivitami poľských ozbrojených síl v oblasti Baltského mora, kde sa podľa vyjadrenia analytika Jacka Taročiňského v súčasnom období organizujú cvičenia protivzdušnej obrany či delostrelectva. „Hoci momentálne nemáme informácie o rozsiahlych cvičeniach, každá takáto aktivita poľských síl je pre Rusko príležitosťou na vykonávanie prieskumu, pozorovanie fungovania jednotlivých prvkov systému protivzdušnej obrany a spôsobu ich vzájomnej spolupráce,“ uviedla v tejto súvislosti Koziolová.
Zároveň upozornila, že vážnejší incident by mohol mať opačný účinok, než Moskva zamýšľala. „Priniesol by skôr opačný efekt než zamýšľaný a viedol by ku konsolidácii európskych štátov,“ dodala. Za prejavy rastúcej pripravenosti NATO označila nedávne posilnenie aliančnej prítomnosti vo Fínsku a rozšírenie mandátu misie na ochranu vzdušného priestoru pobaltských štátov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Podľa nej môže Rusko opakovanými letmi pri poľskom pobreží sledovať, z ktorých letísk štartujú pohotovostné dvojice stíhačiek, aké typy lietadiel sú nasadzované na zachytenie cieľov a koľko času uplynie od ich objavenia po reakciu. „Môže tiež pozorovať postupy identifikácie a sledovania cieľa, spôsob velenia a spoluprácu so spojeneckými silami,“ povedala. Takto získané poznatky podľa nej umožňujú Moskve hodnotiť technickú aj operačnú pripravenosť obranného systému a súdržnosť reakcie v rámci NATO.
Ruské aktivity však podľa analytičky neslúžia len na získavanie spravodajských informácií. „Prostredníctvom demonštrácie schopností a signalizovania možnosti eskalácie sa snaží posilňovať pocit ohrozenia (na druhej strane),“ uviedla. Dodala, že ide o jeden z nástrojov hybridnej vojny, ktorú Rusko vedie proti Európe.
Koziolová nepovažuje sériu troch podobných incidentov za tri dni za výnimočnú. „Nie je to netypická aktivita Ruska, ktoré neustále zdôrazňuje svoju vojenskú prítomnosť nad Baltským morom,“ skonštatovala. Pripomenula, že podobným situáciám čelia aj ďalšie štáty regiónu a v posledných dňoch sa do operácií popri poľskom letectve zapojili aj švédske stíhačky.
Možný je podľa nej aj súvis s aktivitami poľských ozbrojených síl v oblasti Baltského mora, kde sa podľa vyjadrenia analytika Jacka Taročiňského v súčasnom období organizujú cvičenia protivzdušnej obrany či delostrelectva. „Hoci momentálne nemáme informácie o rozsiahlych cvičeniach, každá takáto aktivita poľských síl je pre Rusko príležitosťou na vykonávanie prieskumu, pozorovanie fungovania jednotlivých prvkov systému protivzdušnej obrany a spôsobu ich vzájomnej spolupráce,“ uviedla v tejto súvislosti Koziolová.
Zároveň upozornila, že vážnejší incident by mohol mať opačný účinok, než Moskva zamýšľala. „Priniesol by skôr opačný efekt než zamýšľaný a viedol by ku konsolidácii európskych štátov,“ dodala. Za prejavy rastúcej pripravenosti NATO označila nedávne posilnenie aliančnej prítomnosti vo Fínsku a rozšírenie mandátu misie na ochranu vzdušného priestoru pobaltských štátov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)