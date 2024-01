Analytička: Strata spojencov Taiwanu vyhovuje Číne, rozdeľuje to ľudí

Tchaj-pej 19. januára (TASR) - Snaha Číny, aby Taiwan strácal diplomatických spojencov v zahraničí, má za cieľ ovplyvňovať verejnú mienku na tomto ostrove. Peking tým chce Taiwancom okrem iného naznačiť, že počas vlády Demokratickej pokrokovej strany (DPP) prichádza Taiwan o podporu v zahraničí. Pre TASR to povedala analytička zo švédskeho Inštitútu pre bezpečnostnú a rozvojovú politiku (ISDP) Zsuzsa Anna Ferenczyová v reakcii na nedávne rozhodnutie malého tichomorského ostrovného štátu Nauru prerušiť diplomatické väzby s Tchaj-pejom.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, aj keď ostrov má od roku 1949 svoju vlastnú vládu. Nezávislosť Taiwanu v súčasnosti uznáva iba 12 štátov – Belize, Svazijsko, Guatemala, Haiti, Vatikán, Marshallove ostrovy, Palau, Paraguaj, Svätý Krištof a Nevis, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadíny a Tuvalu.



O jedného zo svojich spojencov prišiel Tchaj-pej v pondelok, keď vláda na ostrove Nauru oznámila, že s ním prerušuje diplomatické styky a miesto toho uzná nad ním čínsku zvrchovanosť.



Išlo o prvého diplomatického spojenca Taiwanu, ktorý sa rozhodol prerušiť väzby s Tchaj-pejom po sobotňajších prezidentských voľbách na Taiwane. Zvíťazil v nich kandidát vládnej DPP Laj Čching-te, ktorý plánuje pokračovať v politike doterajšej prezidentky Cchaj Jing-wen a presadzovať nezávislosť Taiwanu od Číny. Peking označil Laja za nebezpečného separatistu.



Počas ôsmich rokov strany DPP pri moci prišiel Taiwan o desať diplomatických spojencov, ktorí uprednostnili rozvíjanie vzťahov s Čínou, upozornila americká televízia CNN.



Tvrdenie, že za vlády strany DPP Taiwan neustále stráca spojencov, pomáha tiež polarizovať spoločnosť na ostrove a podporovať postoj opozičnej nacionalistickej strany Kuomintang (KMT), že DPP Čínu provokuje a vystavuje tak ostrov riziku, uviedla analytička.



Najdôležitejším partnerom Taiwanu sú Spojené štáty, ktoré však tak ako väčšina krajín nemajú s ostrovom oficiálne diplomatické vzťahy. Poskytujú mu však ekonomickú a politickú podporu i zbrane.



Víťaz minulotýždňových prezidentských volieb Laj prisľúbil, že bude pokračovať v posilňovaní medzinárodných partnerstiev Taiwanu – prioritou zostanú vzťahy so Spojenými štátmi, no dôležitá bude aj podpora Japonska a partnerov z juhovýchodnej Ázie, povedala Ferenczyová.



Analytička si myslí, že ak Laj nadviaže na politiku Cchaj Jing-wen, Taiwan bude pokračovať aj v spolupráci s európskymi krajinami. Podľa jej slov však na dosiahnutie pokroku v oblasti obchodu a investícii bude musieť Tchaj-pej vypracovať strategickejší prístup k Európe.