Analytička: Úplná izolácia Británie po brexite nehrozí

Londýn 31. januára (TASR) - Úplná izolácia Británie na medzinárodnom poli po tzv. brexite nehrozí. Británia bude naďalej "významným hráčom" ako člen zoskupenia najrozvinutejších krajín G7, najväčších ekonomík sveta G20 či obrannej aliancie NATO. Pre TASR to povedala analytička britského think tanku UK in a Changing Europe Jill Rutterová.



"Aj keď už nebude členom Únie, britská vláda vraví, že si želá vzťah s EÚ založený na priateľstve a spolupráci. Existuje veľa sfér, v ktorých bude chcieť krajina postupovať v súlade s Úniou," vyjadrila sa analytička. Ako príklad uviedla organizovanie klimatického summitu COP26 spolu s Talianskom v škótskom Glasgowe v novembri tohto roka alebo taktiež jednotné odsúdenie odstúpenia Iránu od jadrovej dohody tzv. európskou trojkou. Toho pomenovanie sa často vzťahuje na trojicu krajín Británia, Francúzsko a Nemecko.



Podľa Rutterovej sa však Británia sústredí aj na vytváranie partnerstiev s inými štátmi mimo EÚ. "Už teraz sa pracuje na bilaterálnych dohodách," povedala. Prvou by mohla byť práve zmluva so Spojenými štátmi. Obe strany sa nedávno vyjadrili, že majú záujem o posilnenie ich "špeciálneho vzťahu".



Odchod Británie z najväčšieho obchodného bloku sveta ju však do určitej miery poznačí. "Ekonomický dosah brexitu na krajinu bude závisieť od finálnej dohody s EÚ. Vyzerá to však, že britská ekonomika počas nasledujúcich desiatich rokov klesne o dve až sedem percent viac, ako keby zostala členom Únie," vysvetlila analytička.



Tieto výpočty sa podľa nej viac-menej zhodujú s oficiálnym posudkom britskej vlády. Prípadný odchod z Únie bez dohody by mal na Britániu o niečo väčší dosah, hlavne z krátkodobého hľadiska, myslí si Rutterová. Takýto brexit sa napokon ešte stále môže odohrať, a to vtedy, ak obe strany nevyrokujú "komplexnú obchodnú dohodu" do konca roka 2020.



Británia vystúpi z EÚ v piatok o 23.00 h londýnskeho času (polnoc podľa SEČ). Zároveň vtedy začne plynúť 11-mesačné prechodné obdobie, počas ktorého zostanú v platnosti doterajšie podmienky a opatrenia.



Britský premiér Boris Johnson sa chce do konca tohto roka dohodnúť na nových vzťahoch s EÚ podľa vzoru dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou. Experti však upozorňujú, že vyrokovanie tejto dohody trvalo sedem rokov, a preto podľa nich 11 mesiacov nie je dostatočne dlhý čas.