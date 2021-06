Analytik: Bidenova návšteva v Európe zlepší vzťahy medzi USA a EÚ

Na archívnej snímke z 10. marca 2011 vtedajší americký viceprezident Joe Biden (vľavo) a vtedajší ruský premiér Vladimir Putin sa usmievajú počas stretnutia v Moskve. Foto: TASR/AP

Washington 10. júna (TASR) - Návšteva amerického prezidenta Joea Bidena v Európe vzťahy medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou zlepší. Pre TASR to uviedol politický analytik Lincoln Mitchell. Zároveň však dodal, že je otázne, či ich zlepší dostatočne.Amerického prezidenta, ktorý podporuje transatlantické spojenectvo, vnímajú lídri členských krajín Európskej únie podľa Mitchella na jednej strane pozitívne. Nemajú však istotu, že sa situácia vo vzťahoch medzi USA a EÚ nevráti naspäť do predchádzajúcej éry. Biden to totiž – ako tvrdí politológ – nevie zaručiť, a to je jedna z "", ktoré pred ním ako novým šéfom Bieleho domu stoja.Samotný Biden pred odletom povedal, že jeho cesta do Európy bude dokazovať silu transatlantického spojenectva. "" napísal Biden v stredu na Twitteri.Mitchell pripomenul rivalitu medzi USA a Čínou a označil ju za najdôležitejší bilaterálny vzťah na svete. "" povedal. "" povedal.V súvislosti so stretnutím s ruským prezidentom Vladimirom Putinom Mitchell pripomenul, že Biden je dlhodobo orientovaný proti Putinovi, pričom Putin takisto nie je "" z pôsobenia amerického prezidenta. Analytik očakáva, že stretnutie, ktoré je naplánované na 16. júna v Ženeve, bude náročné. Biden musí podľa neho ukázať "", no nesmie túto konfrontáciu (medzi Ruskom a USA) unáhliť. "" povedal. Zároveň dodal, že americký prezident bude podľa neho musieť reagovať na kroky Ruska v súvislosti so zásahmi do amerických prezidentských volieb a hekerskými útokmi na americkú infraštruktúru.Americký prezident Joe Biden v stredu priletel do Spojeného kráľovstva, kde začal svoju cestu po Európe, ktorá je zároveň jeho prvou zahraničnou cestou v tejto funkcii. Vo štvrtok má na programe stretnutie s britským premiérom Borisom Johnsonom. Neskôr sa zúčastní na summite krajín G7 v anglickom grófstve Cornwall (11.–12. júna) a absolvuje stretnutie s kráľovnou Alžbetou II. Budúci týždeň by sa mal zúčastniť na summite NATO v Bruseli a v stredu (16. júna) má v Ženeve plánované stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.