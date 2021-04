Analytik: Blíži sa kompletné zrútenie česko-ruských vzťahov

Praha 22. apríla (TASR) - Situácia okolo ultimáta, ktoré dalo Česko Rusku, vypovedá o úrovni vzťahov, ktoré už pred sobotným začiatkom vyhosťovaním diplomatov neboli dobré a teraz sa blíži k ich kompletnému zrúteniu. Pre TASR to vo štvrtok uviedol analytik z českej Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO) Pavel Havlíček s tým, že ide o najväčšiu krízu za posledných 30 rokov.



"Rusi to naplánovali tak, aby zase nerešpektovali deadline, ktorý dala česká strana," povedal Havlíček, odborník na ruskú vnútornú i zahraničnú politiku. Zároveň si myslí, že pre českú stranu bolo počkať na odpoveď Ruska taktiež výhodné. V tejto súvislosti spomenul štvrtkové zasadanie Severoatlantickej rady (NAC), ktorá vyjadrila Českej republike plnú podporu.



Čo sa týka eskalácie rusko-českého konfliktu, za najhorší scenár Havlíček považuje zatvorenie oboch zastupiteľstiev v Prahe a Moskve, ako aj konzulátov. To by podľa neho znamenalo úplne pretrhnutie všetkých väzieb. Analytik pripúšťa aj možnosť možných sankcií.



Havlíček dodal, že momentálne ide o "nejakú šachovnicovú partiu, kde obe strany posúvajú figúrkami a riešia v tom diplomatickom jazyku ako reagovať, kedy a akými prostriedkami".



Vo štvrtok vypršalo ultimátum, ktoré dalo Česko Rusku, aby do poludnia prijalo späť 20 vyhostených českých diplomatov. Český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek následne oznámil, že Česko zastropuje počet ruských pracovníkov na ambasáde v Prahe tak, aby zodpovedal počtu českých pracovníkov na veľvyslanectve ČR v Rusku. Moskva bude mať na ich stiahnutie čas do konca mája.



Česká republika vyhostila v pondelok 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe v súvislosti s výbuchmi v areáli muničného skladu vo Vrběticiach z roku 2014, z ktorých sú dôvodne podozriví dvaja ruskí agenti. Rusko recipročne vyhostilo 20 zamestnancov ambasády Českej republiky v Moskve.