Analytik Dyčka: Rusko sa v prípade Ukrajiny správa oportunisticky

Ukrajinskí vojaci, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Tallinn/Bratislava 18. januára (TASR) - Rusko zatiaľ nevie, či reálne podnikne inváziu na Ukrajinu. Ide skôr o "plán B" pre prípad, že diplomatické riešenia sa nebudú vyvíjať smerom akým Rusi chcú. V rozhovore pre TASR to uviedol český analytik Lukáš Dyčka, ktorý pôsobí na Baltic Defence College v Estónsku.myslí si Dyčka.Analytik si myslí, že ozbrojený konflikt nie je v tejto chvíli pre Rusov preferovanou možnosťou, avšak podľa neho potrebujú vytvárať dojem, že sú ochotní vydať sa aj vojenskou cestou.pokračoval český analytik.Lukáš Dyčka si myslí, že v prípade ruskej invázie na Ukrajinu by sa jednotky členských štátov NATO priamo nepodieľali na bojoch. Skôr by NATO poskytovalo Ukrajine podporu.povedal Dyčka.Korešpondentka amerického denníka The New York Times (NYT) Helene Cooperová v piatok napísala, že podľa predstaviteľov americkej administratívy Spojené štáty zvažujú, že pomoc ukrajinským povstalcom môže zahŕňať i poskytnutie výcviku v susedných štátoch, ktorých by mohli USA trénovať vokonkrétne v Rumunsku, Poľsku, či na Slovensku. Český analytik si myslí, že zverejnenie tejto informácie môže mať rôzne príčiny.povedal Dyčka a pokračoval, že v opačnom prípade môže ísť o vážne myslený plán reakcie v prípade napadnutia Ukrajiny zo strany Ruska.pokračoval Dyčka.povedal český analytik zaoberajúci sa obranou.Podľa predsedu slovenskej opozičnej strany Smer-SD Roberta Fica sa v článku NYT píše, že plány na pomoc ukrajinským povstalcom môžu zahŕňať tréning v susedných krajinách, ktoré sú súčasťou východného krídla NATO, teda Poľsko, Rumunsko a Slovensko. Fico naznačuje, že vďaka dohode o spolupráci v oblasti obrany s USA (DCA) bude ľahké vytrénovať na Slovensku ukrajinského povstalca, čo Smer-SD odmieta.Opozícia na čele so Smerom-SD tvrdí, že zmluva je nevýhodná pre Slovensko a ohrozuje suverenitu krajiny. To predstavitelia vlády odmietli. Hlas-SD žiada prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby zmluvu dala posúdiť ústavnému súdu. Hlava štátu o dohode hovorila s premiérom Eduardom Hegerom a šéfom Národnej rady SR Borisom Kollárom. Mieni hovoriť aj s ministrami obrany a zahraničných vecí Jaroslavom Naďom a Ivanom Korčokom. Potom povie, čo ďalej.