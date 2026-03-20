< sekcia Zahraničie
Analytik: EÚ naráža na limity rozhodovania v čase kríz a vojen
Kľúčovou témou sa podľa analytika stali tiež ceny energií, ktoré majú okamžitý dosah na európske domácnosti a priemysel.
Autor TASR
Brusel 20. marca (TASR) - Summit lídrov členských štátov Európskej únie v Bruseli ukázal spoločenstvo v realistickom svetle – vie, aké kroky chce podniknúť, no zároveň naráža na limity svojho rozhodovania v období viacerých paralelných kríz a dvoch vojen s priamym vplyvom na Európu. V piatok to pre TASR uviedol Martin Vokálek z Inštitútu pre európsku politiku Europeum. Podľa neho je kľúčovým momentom, že EÚ sa už nesnaží udržať jednotu za každú cenu.
„Ukrajinu (opäť) podporilo len 25 z 27 členských štátov, čo je zásadný posun. Únia tým vysiela signál, že v kľúčových otázkach je pripravená postupovať prípadne aj bez oportunisticky blokujúcich štátov, ktoré zároveň menia to, čo skôr sľúbili,“ poznamenal Vokálek. Podľa neho to zároveň potvrdzuje silnú frustráciu z toho, ako možno potrebu jednomyseľnosti zneužívať na presadzovanie národných záujmov a snáh získať si priazeň domácich voličov aj za cenu rozbíjania akcieschopnosti Únie a podpory jej spojencov.
Podpora Kyjeva podľa Vokálka pri veľkej väčšine štátov zostáva silná a zároveň sa posúva od krátkodobej pomoci k dlhodobej stratégii, čo je reflektované aj vo štvrtkovom spoločnom vyhlásení 25 členských krajín o Ukrajine, ku ktorému sa nepripojilo Slovensko a Maďarsko. Analytik spomenul napríklad dôraz na bezpečnostné záruky, posilňovanie obranného priemyslu a postup smerom k členstvu v EÚ.
„Zároveň však platí, že Maďarsko zostáva zásadným problémom. EÚ ho zatiaľ neobišla inštitucionálne, iba politicky, čo znamená, že tlak na kompromis bude pokračovať. Tento spor tak nie je uzavretý, ale skôr odložený,“ uviedol s odkazom na blokovanie vyplatenia pôžičky EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur a 20. balíka sankcií proti Rusku. Maďarský premiér ich vetuje pre zastavený tranzit ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba. Nič na jeho postoji nezmenilo ani naliehanie a kritika z radov viacerých lídrov členských krajín počas štvrtkového summitu.
Pôvodne plánovanú ekonomickú agendu zasadnutia odsunula do úzadia súčasná situácia a vojna na Blízkom východe, myslí si Vokálek. „EÚ sa jasne rozhodla pre nevojenský prístup a sústredí sa na deeskaláciu a zvládanie dôsledkov konfliktu,“ doplnil.
Kľúčovou témou sa podľa analytika stali tiež ceny energií, ktoré majú okamžitý dosah na európske domácnosti a priemysel. „Únia tak znovu potvrdzuje, že v podobných krízach funguje primárne ako ekonomický a stabilizačný aktér,“ skonštatoval ďalej v rozhovore.
Vokálek ku rokovaniam o konkurencieschopnosti uviedol, že „summit síce potvrdil smer – prehlbovanie jednotného trhu a znižovanie regulácií – ale nepriniesol zásadný prelom. Paradoxne však práve súčasné geopolitické napätie tento tlak na posilňovanie európskej konkurencieschopnosti ešte zosilňuje, najmä v oblasti energetiky, priemyslu a technologickej suverenity“. Dodal, že EÚ tak vie, čo potrebuje robiť, ale priestor pre realizáciu týchto krokov je v súčasnosti obmedzený krízovým kontextom.
(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)
„Ukrajinu (opäť) podporilo len 25 z 27 členských štátov, čo je zásadný posun. Únia tým vysiela signál, že v kľúčových otázkach je pripravená postupovať prípadne aj bez oportunisticky blokujúcich štátov, ktoré zároveň menia to, čo skôr sľúbili,“ poznamenal Vokálek. Podľa neho to zároveň potvrdzuje silnú frustráciu z toho, ako možno potrebu jednomyseľnosti zneužívať na presadzovanie národných záujmov a snáh získať si priazeň domácich voličov aj za cenu rozbíjania akcieschopnosti Únie a podpory jej spojencov.
Podpora Kyjeva podľa Vokálka pri veľkej väčšine štátov zostáva silná a zároveň sa posúva od krátkodobej pomoci k dlhodobej stratégii, čo je reflektované aj vo štvrtkovom spoločnom vyhlásení 25 členských krajín o Ukrajine, ku ktorému sa nepripojilo Slovensko a Maďarsko. Analytik spomenul napríklad dôraz na bezpečnostné záruky, posilňovanie obranného priemyslu a postup smerom k členstvu v EÚ.
„Zároveň však platí, že Maďarsko zostáva zásadným problémom. EÚ ho zatiaľ neobišla inštitucionálne, iba politicky, čo znamená, že tlak na kompromis bude pokračovať. Tento spor tak nie je uzavretý, ale skôr odložený,“ uviedol s odkazom na blokovanie vyplatenia pôžičky EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur a 20. balíka sankcií proti Rusku. Maďarský premiér ich vetuje pre zastavený tranzit ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba. Nič na jeho postoji nezmenilo ani naliehanie a kritika z radov viacerých lídrov členských krajín počas štvrtkového summitu.
Pôvodne plánovanú ekonomickú agendu zasadnutia odsunula do úzadia súčasná situácia a vojna na Blízkom východe, myslí si Vokálek. „EÚ sa jasne rozhodla pre nevojenský prístup a sústredí sa na deeskaláciu a zvládanie dôsledkov konfliktu,“ doplnil.
Kľúčovou témou sa podľa analytika stali tiež ceny energií, ktoré majú okamžitý dosah na európske domácnosti a priemysel. „Únia tak znovu potvrdzuje, že v podobných krízach funguje primárne ako ekonomický a stabilizačný aktér,“ skonštatoval ďalej v rozhovore.
Vokálek ku rokovaniam o konkurencieschopnosti uviedol, že „summit síce potvrdil smer – prehlbovanie jednotného trhu a znižovanie regulácií – ale nepriniesol zásadný prelom. Paradoxne však práve súčasné geopolitické napätie tento tlak na posilňovanie európskej konkurencieschopnosti ešte zosilňuje, najmä v oblasti energetiky, priemyslu a technologickej suverenity“. Dodal, že EÚ tak vie, čo potrebuje robiť, ale priestor pre realizáciu týchto krokov je v súčasnosti obmedzený krízovým kontextom.
(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)