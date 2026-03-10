< sekcia Zahraničie
Analytik: Fidesz ráta s vyhrotenými voľbami, preto radikalizuje kroky
Spoločnosť je v tejto volebnej kampani značne rozrušená, vykreslil situáciu Török 33 dní pred voľbami.
Autor TASR
Budapešť 10. marca (TASR) - Z krokov maďarskej vládnej strany Fidesz možno vyčítať, že si uvedomuje, že aprílové parlamentné voľby budú veľmi tesné a vyhrotené. Preto považuje za nutné urobiť radikálne komunikačné kroky, ktoré doposiaľ neboli potrebné. V rozhovore s budapeštianskym spravodajcom TASR to uviedol riaditeľ inštitútu Vision Politics Budapest, politológ Gábor Török.
Podľa jeho slov všetky kroky vládnej strany, akými bolo zaistenie dvoch ukrajinských vozidiel prevážajúcich miliónovú hotovosť a zlato, tvrdé odkazy Kyjevu v otázke blokovania ropovodu Družba, predĺženie krízového stavu pre migráciu, návšteva šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa v Moskve i mnohé ďalšie, svedčia o tom, že zostávajúci čas do parlamentných volieb vníma Fidesz ako kľúčový z hľadiska zachovania moci po voľbách.
Skutočnosť, že predseda mimoparlamentnej opozičnej strany Péter Magyar sa postavil na stranu premiéra Viktora Orbána po nedávnych výrokoch ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na jeho adresu, nepovažuje analytik za prekvapujúci krok. „Magyar má svoju stratégiu, snaží sa v kampani používať svoje vlastné témy, chodí po regiónoch krajiny a hovorí o vnútropolitických záležitostiach a snaží sa vyhýbať pascám, ktoré mu pripravuje Fidesz. Je zrejmé, že mu nie je príjemné, ak sa otvárajú zahraničnopolitické témy, radšej sa venuje svojim témam, ku ktorým sa snaží nasmerovať politickú komunikáciu a robí to veľmi cielene,“ konštatoval Török.
Ako politológ podčiarkol, väčším prekvapením pre neho je skutočnosť, že predseda strany TISZA dokázal za dva roky „z nuly“ intenzívne vybudovať politickú silu, ktorá má šancu na volebný úspech.
Spoločnosť je v tejto volebnej kampani značne rozrušená, pritom vďaka politike uplynulých rokov (pozn. TASR: Fidesz je pri moci 16 rokov) možno vnímať silne polarizovanú maďarskú spoločnosť, v ktorej existuje veľmi slabá citlivosť vnímať odkazy opačnej strany, vykreslil situáciu Török 33 dní pred voľbami.
„Aj preto sa domnievam, že neexistuje šanca radikálnej zmeny v nadchádzajúcich týždňoch pred voľbami, pretože jednoducho drvivá väčšina spoločnosti je už rozhodnutá, koho bude voliť a neexistuje prienik medzi 'bublinami' politických táborov. Budú tu ešte v nadchádzajúcich piatich týždňoch všelijaké 'ohňostroje', pretože sú potrebné, avšak ich vplyv bude už veľmi obmedzený, lebo väčšina voličov sa už veľmi dávno rozhodla, koho bude voliť a žiadna udalosť na tom nič nezmení,“ uzavrel riaditeľ inštitútu Vision Politics Budapest.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
