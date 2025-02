Analytik: Konferencia v Mníchove je výnimočnou udalosťou

Bratislava/Mníchov 14. februára (TASR) – Mníchovská bezpečnostná konferencia (MSC) je z politického hľadiska výnimočnou udalosťou, pretože sa stala miestom pre stretnutia a otvorenú diskusiu vrcholných európskych, amerických a v nedávnej minulosti aj ruských predstaviteľov vrátane prezidentov a premiérov. Práve vďaka zastúpeniu na vysokej úrovni a rozhovorom je možné ju mimo oficiálnych summitov prirovnať azda iba k Svetovému ekonomickému fóru v Davose. Na rozdiel od vopred dohodnutých diplomatických rokovaní však diskusie na MSC nemusia byť vždy bezkonfliktné. Pri príležitosti usporiadania 61. ročníka konferencie v metropole Bavorska to pre TASR uviedol zástupca vedúceho katedry bezpečnostných štúdií na Univerzite Karlovej v Prahe Tomáš Kučera.



Mníchovská konferencia je podľa Kučeru platformou pre otvorené rozhovory a schôdzky vrcholových politikov a iných predstaviteľov. Pripomenul, že dialóg medzi jednotlivými štátmi a rôznymi sektormi bol podstatou MSC už pri jej zrode v 60. rokoch minulého storočia a zostáva ním aj dnes, pričom sa riadi heslom "mier prostredníctvom dialógu“. Jej politický význam a zameranie sa však podľa neho časom vyvíjali tak, aby odrážali bezpečnostné výzvy tej-ktorej doby. Ako uviedol, počas studenej vojny bola MSC platformou pre transatlantický dialóg, po jej skončení prizvali aj zástupcov postkomunistických krajín vrátane Ruska. V súčasnosti sa na nej zúčastňujú predstavitelia približne 70 krajín.



Analytik upozornil na to, že v rámci konferencie nie sú nezvyčajné ani nezhody. Ako príklad uviedol rok 2007, keď na nej ruský prezident Vladimir Putin vystúpil s ostrou kritikou americkej zahraničnej politiky a deklaroval nepriateľstvo "unipolárnemu svetovému poriadku“. "O sedem rokov neskôr sa tu ruský minister zahraničných vecí Lavrov stretol so svojimi západnými náprotivkami a diskutoval o význame ukrajinského majdanu. Symptomaticky, vo februári 2022 už zástupcovia ruskej vlády účasť na konferencii odmietli," konštatoval.



Jeho hlavné očakávania od tohtoročnej konferencie sa týkajú viceprezidenta USA J. D. Vancea. Pre mnohých európskych politikov bude MSC podľa analytika prvá príležitosť stretnúť sa s vrcholným predstaviteľom súčasnej americkej exekutívy a získať tak lepšiu predstavu o zmysle mnohých zahraničnopolitických vyhlásení prezidenta Donalda Trumpa. Menovite spomenul jeho záujem o Grónsko a s tým súvisiacu otázku dánskej suverenity nad týmto ostrovom, colnú vojnu s EÚ, myšlienku prevziať kontrolu nad Pásmom Gazy a v neposlednom rade oznámenie okamžite začať rokovania s Putinom o Ukrajine.



Mníchovská bezpečnostná konferencia sa koná od 14. do 16. februára. Aj tento rok prídu do Mníchova desiatky hláv štátov a vlád, ministrov a vedúcich predstaviteľov popredných medzinárodných organizácií. Spomedzi svetových lídrov sa očakáva účasť amerického viceprezidenta J. D. Vancea, ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského i generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Európsku úniu budú reprezentovať lídri všetkých jej inštitúcií vrátane predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. Na konferencii podľa organizátorov nebudú oficiálni predstavitelia ruskej vlády. Slovensko zastúpi prezident Peter Pellegrini.