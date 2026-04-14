Analytik: Magyar dokázal, že opozičná politika sa netýka iba Budapešti
Magyar podľa jeho slov potvrdil, že aj na vidieku môžu byť ľudia vnímaví k nastoleniu miestnych problémov a otázok, ktoré ich zaujímajú.
Autor TASR
Budapešť 14. apríla (TASR) - Úspech Pétera Magyara a jeho strany Tisza v nedeľňajších parlamentných voľbách spočíva v tom, že v krátkom čase dokázal vybudovať komunitu a ukázal, že opozičná politika sa netýka len Budapešti. V rozhovore so spravodajcom TASR v Budapešti to uviedol analytik think-tanku Méltányosság Politikaelemző Központ (Centrum pre analýzu politiky „Spravodlivosť“) Bulcsú Zsiga.
Magyar podľa jeho slov potvrdil, že aj na vidieku môžu byť ľudia vnímaví k nastoleniu miestnych problémov a otázok, ktoré ich zaujímajú, ako sú stav zdravotníctva, školstva či spôsoby znižovania sociálnej nerovnosti a diskriminácie.
„A samozrejme, že v ňom bola akási kritika vlády, ktorá už síce bola prítomná v opozícii, ale nebola sformulovaná tak, ako ju sformuloval Péter Magyar,“ zdôraznil Zsiga.
Komunikácia vládnej strany Fidesz podľa jeho názoru neoslovila široké spektrum voličov a Tisza zase neoslovila iba jadro voličov opozície, ako to tvrdili pred voľbami v provládnych kruhoch. Bolo to práve naopak a Fidesz a Tisza sa pohybovali v úplne inej politickej realite. Voličom vládnej strany to stačilo, avšak Fidesz neponúkol niečo, s čím by sa mohla stotožniť väčšina Maďarov.
Magyar sa zaviazal napraviť chyby predchádzajúcich vlád a vziať na zodpovednosť každého, kto pochybil. „Tí, ktorí krajinu okradli, sa za to musia zodpovedať,“ vyhlásil v nedeľu v povolebnom prejave a dodal, že Maďarsko už nikdy nebudeme krajinou bez následkov.
Poda analytika to neprekvapuje, pretože Tisza dostala mandát na „demontáž neliberálnej demokracie“. „Otázkou je, ako hlboko sa Tisza vrhne do zúčtovania a ako ďaleko v ňom pokročí,“ uzavrel Zsiga.
Z takmer konečných výsledkov hlasovania vyplýva, že strana Tisza bude mať v parlamente v prepočte 138 z celkovo 199 mandátov (69,35 percenta), doteraz vládnucemu Fideszu pripadne 55 (27,64 percenta) a ultrapravicovému hnutiu Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) šesť mandátov (3,02 percenta).
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
