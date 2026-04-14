Utorok 14. apríl 2026
Analytik: Magyar dokázal, že opozičná politika sa netýka iba Budapešti

Na snímke Peter Magyar. Foto: TASR/AP



Autor TASR
Budapešť 14. apríla (TASR) - Úspech Pétera Magyara a jeho strany Tisza v nedeľňajších parlamentných voľbách spočíva v tom, že v krátkom čase dokázal vybudovať komunitu a ukázal, že opozičná politika sa netýka len Budapešti. V rozhovore so spravodajcom TASR v Budapešti to uviedol analytik think-tanku Méltányosság Politikaelemző Központ (Centrum pre analýzu politiky „Spravodlivosť“) Bulcsú Zsiga.

Magyar podľa jeho slov potvrdil, že aj na vidieku môžu byť ľudia vnímaví k nastoleniu miestnych problémov a otázok, ktoré ich zaujímajú, ako sú stav zdravotníctva, školstva či spôsoby znižovania sociálnej nerovnosti a diskriminácie.

„A samozrejme, že v ňom bola akási kritika vlády, ktorá už síce bola prítomná v opozícii, ale nebola sformulovaná tak, ako ju sformuloval Péter Magyar,“ zdôraznil Zsiga.

Komunikácia vládnej strany Fidesz podľa jeho názoru neoslovila široké spektrum voličov a Tisza zase neoslovila iba jadro voličov opozície, ako to tvrdili pred voľbami v provládnych kruhoch. Bolo to práve naopak a Fidesz a Tisza sa pohybovali v úplne inej politickej realite. Voličom vládnej strany to stačilo, avšak Fidesz neponúkol niečo, s čím by sa mohla stotožniť väčšina Maďarov.

Magyar sa zaviazal napraviť chyby predchádzajúcich vlád a vziať na zodpovednosť každého, kto pochybil. „Tí, ktorí krajinu okradli, sa za to musia zodpovedať,“ vyhlásil v nedeľu v povolebnom prejave a dodal, že Maďarsko už nikdy nebudeme krajinou bez následkov.

Poda analytika to neprekvapuje, pretože Tisza dostala mandát na „demontáž neliberálnej demokracie“. „Otázkou je, ako hlboko sa Tisza vrhne do zúčtovania a ako ďaleko v ňom pokročí,“ uzavrel Zsiga.

Z takmer konečných výsledkov hlasovania vyplýva, že strana Tisza bude mať v parlamente v prepočte 138 z celkovo 199 mandátov (69,35 percenta), doteraz vládnucemu Fideszu pripadne 55 (27,64 percenta) a ultrapravicovému hnutiu Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) šesť mandátov (3,02 percenta).



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Neprehliadnite

VOĽBY V MAĎARSKU s veľkým náskokom vyhrala opozičná strana TISZA

Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína