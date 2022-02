Analytik: Musíme zamedziť sporu Rusko-NATO

Rotterdam/Bratislava 24. februára (TASR) - Európa stojí v súčasnosti pred troma výzvami - je nevyhnutné odsúdiť Rusko a sankciami potvrdiť, že jeho kroky skutočne odmietame a snažiť sa čo najviac pomôcť Ukrajine a Ukrajincom. Taktiež je dôležité kolektívne ako NATO sa čo najviac snažiť, aby sa ruský útok na Ukrajinu neúmyselnou eskaláciou či chybou v komunikácii nezmenil na konflikt medzi Ruskom a NATO. Pre TASR to vo štvrtok uviedol odborník na zahraničnú politiku a medzinárodnú bezpečnosť z Erazmovej Univerzity v Rotterdame Michal Onderčo.



Reagoval tak na krok ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý vo štvrtok v skorých ranných hodinách oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny. Ruské jednotky zaútočili na viacerých miestach na ukrajinskom území.



Na to, aby nevznikol konflikt medzi Ruskom a NATO sú podľa analytika potrebné chladné hlavy na oboch stranách. "Z dlhodobého hľadiska by malo dôjsť k serióznemu zamysleniu sa nad tým, čo budeme robiť s našou obranou, s našou ekonomikou a ako sa z tejto situácie dostaneme von. Pretože s Putinom budeme musieť rokovať; a bude sa nám s ním rokovať lepšie, keď nebudeme závislí na jeho plyne," zdôraznil Onderčo.



Zároveň pripomenul výrok fínskeho prezidenta Sauliho Niinistöa zo štvrtkového rána. Fínsky predstaviteľ uviedol, že „Putin sňal svoju masku a ukázal chladnú tvár vojny“. Onderčo s výrokom súhlasí a zároveň dodáva, že to, čo vidíme dnes na Ukrajine, je presne to, o čom nám mnohí odborníci dlhé roky hovorili, že je nemožné. "V našom postmodernom európskom svete, v ktorom sme aj my na Slovensku chceli veriť, že jediná vojna ktorú uvidíme bude buď v ďalekých nehostinných krajinách alebo na stránkach sociálnych sietí, si musíme zvykať na nové časy. Z Prešova, odkiaľ som, je vzdušnou čiarou Ivano-Frankovsk, kde dnes dopadli ruské rakety, bližšie než Bratislava," uzavrel.