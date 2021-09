Analytik: Nemecký rezort diplomacie by mohli dostať Zelení

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Berlín 28. septembra (TASR) - Je vysoko pravdepodobné, že v budúcej koaličnej vláde v Nemecku budú súčasné opozičné strany - Zelení a Slobodná demokratická strana (FDP), ktoré dostanú kľúčové ministerstvá. Zelení na čele s ich spolupredsedníčkou Annalenou Baerbockovou by mohli obsadiť okrem iného rezort diplomacie, zatiaľ čo liberáli z FDP by sa mohli rozhodnúť buď pre ministerstvo financií alebo hospodárstva. Uviedol to v utorňajšom rozhovore pre TASR Milan Nič, výskumný pracovník Nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku (DGAP) so sídlom v Berlíne.Ďalším kandidátom na post ministra zahraničných vecí by sa okrem Baerbockovej mohol stať bývalý šéf Zelených Cem Özdemir. Strana má okrem toho záujem aj o funkciu vicekancelára, ktorú by mohol zastávať spolupredseda Zelených Robert Habeck. Zelení by mohli podľa analytika takisto viesť nové "" životného prostredia a dopravy.Ako približuje Nič, je "". Zelení sú napríklad priaznivcami ďalšieho rozširovania EÚ o balkánske štáty, zatiaľ čo FDP sú v tomto ohľade kritickejší. Ďalším záujmovým stretom v oblasti zahraničnej politiky je obrana a nasadenie nemeckej armády v zahraničných misiách. FDP je podľa slov analytika navyše proti prehĺbeniu európskej integrácie vo finančných a ekonomických otázkach a podporuje napríklad obmedzenie Fondu obnovy EÚ, pričom Zelení sú solidárnejší, štedrejší a chcú viac regulácií.Obe strany však zastávajú spoločné pozície čo sa týka podpory Ukrajiny v konflikte na Donbase ako "", ako aj ostrejší prístup k Rusku. Ich zámerom je väčšia ochrana ľudských práv a posilnenie demokracie.Zelení vystupujú podľa Niča ako "" CDU/CSU a SPD čo sa týka postojov voči Rusku a Číne. "" približuje. Ich cieľom je do vlády zapojiť aj viac žien.V novom povolebnom zložení Spolkového snemu (Bundestagu) očakáva Nič prísnejšiu rétoriku v otázke vlády práva, dodržiavania pravidiel, kontroly konfliktu záujmov, korupcie s eurofondami a počíta aj s rýchlym tempom znižovania emisií či prechodu na elektromobilitu. Preto bude podľa neho potrebné, aby Berlín zintenzívnil politický dialóg aj s krajinami strednej a východnej Európy." poznamenal Nič. Ako ďalej vysvetľuje, "". Tí si podľa jeho slov "". Nič dodáva, že "".