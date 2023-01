Analytik: P. Pavel prispeje k vzdialeniu zvyšných krajín V4 od Orbána

Budapešť 31. januára (TASR) - Zvolením Petra Pavla za prezidenta Českej republiky sa posilní súčasný trend spolupráce Vyšehradskej štvorky (V4). To znamená, že Poľsko, Česko a Slovensko si posilnia vzájomné vzťahy a Maďarsko sa ešte viac posunie na vedľajšiu koľaj. Pre server hirklikk.hu to v utorok uviedol expert pre zahraničnú politiku István Szent-Iványi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Szent-Iványi sa domnieva, že maďarská zahraničná politika nasmerovala krajinu medzi extrémistov. "Ak by maďarská vláda zmenila svoj súčasný postoj, čomu mimochodom nič nenasvedčuje, mohla by nabrať na sile aj spolupráca V4," povedal.



Nový český prezident podľa experta posilní spoluprácu Poľska, Česka a Slovenska. "Pre Maďarsko to nie je dobrá správa, pretože Pavel vo svojej kampani veľmi jasne vyjadril svoje kritické výhrady k premiérovi Viktorovi Orbánovi i jeho vláde," dodal Szent-Iványi.



Maďarská prezidentka Katalin Nováková v utorok zablahoželala Pavlovi k zvoleniu listom, v ktorom podľa servera magyarnemzet.hu uviedla, že ju teší, že v posledných rokoch sa bilaterálne vzťahy medzi Maďarskom a Českou republikou rozšírili vo všetkých oblastiach. "Teším sa na pokračovanie spoločnej práce s pánom prezidentom v záujme ďalšieho posilňovania maďarsko-českej spolupráce v rámci Európskej únie, NATO a V4," píše sa v Novákovej liste.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)