Analytik: Omilostenie extrémistu je tiež odkaz pre voličov Fideszu

Budapešť 5. mája (TASR) - Udelenie prezidentskej milosti pravicovému extrémistovi Györgyovi Budaházymu a jeho spoločníkom je aj odkaz pre voličov vládnej strany Fidesz. Vyhlásil to v piatok v rozhovore pre denník Népszava analytik inštitútu Political Capital Bulcsú Hunyadi v analýze vzťahu vlády a extrémnej pravice, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"V Maďarsku je fungovanie politického systému založené na moci premiéra Viktora Orbána a do dôležitých funkcií obsadzujú jemu lojálnych ľudí. Prezidentka republiky Katalin Nováková nie je nezávislým politickým činiteľom, ako nie sú ani ostatné inštitúcie," konštatoval expert, ktorého výskumnou oblasťou je aj krajná pravica.



"Krajná pravica dlhé roky buduje kauzu Budaházy a v posledných mesiacoch vedie kampaň, ktorá obsiahla širšiu verejnosť. Dôkazom toho je, že za Györgya Budaházyho sa s deťmi modlil aj františkánsky mních Csaba Böjte. Na to zareagovala Nováková, teda vlastne Fidesz," povedal Hunyadi. Fidesz podľa neho verejne nejde proti extrémnej pravici.



Analytik podčiarkol, že prezidentská milosť takémuto človeku a jeho spolupáchateľom je veľmi škodlivé aj z hľadiska právnej istoty, sociálneho zmieru a dôvery v inštitúcie.



Prezidentka Nováková udelila 27. apríla milosť Budaházymu a jeho spoločníkom odsúdeným za terorizmus. "Pápežská návšteva je pre hlavu štátu mimoriadnou príležitosťou na uplatnenie svojej právomoci amnestie. Preto sa prezidentka republiky rozhodla pri tejto príležitosti udeliť viacerým odsúdeným milosť," uviedla kancelária prezidentky.



Nováková tiež omilostila aj osoby z kauzy známej ako "proces Hunnia". V ich prípade rozhodla o pozastavení výkonu trestu.



Budaházyho usvedčili z útokov na politikov v rokoch 2007–2009. Skupina páchateľov vtedy zápalnými fľašami útočila na kancelárie vtedajších vládnucich strán Maďarská socialistická strana (MSZP) a Zväz slobodných demokratov (SZDSZ), bydliská vládnych politikov a na ďalšie ciele vrátane barov homosexuálov. Pri útokoch zranili moderátora komerčnej spravodajskej televízie Sándora Csintalana, ktorý bol predtým politikom MSZP.











