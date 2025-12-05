< sekcia Zahraničie
Analytik: Pokuta pre sieť X je zatiaľ symbolická
Autor TASR
Praha/Bratislava 5. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok udelila svoju prvú pokutu podľa nariadenia o digitálnych službách (DSA), a to 120 miliónov eur pre sociálnu sieť X. Sankciu zdôvodnila porušením pravidiel transparentnosti. Podľa Pavla Havlíčka z českej Asociácie pre medzinárodné otázky (AMO) ide zrejme len o prvý krok zo série veľmi konkrétnych reakcií Komisie na porušovanie pravidiel DSA. Výšku pokuty však označil za symbolickú, informuje TASR.
„Sieť X bola jednou z prvých, ktoré EK začala vyšetrovať za hrubé porušovanie pravidiel európskeho digitálneho jednotného trhu, konkrétne transparentnosti online prostredia,“ priblížil Havlíček. Podľa jeho slov sa spoločnosť amerického miliardára Elona Muska v minulosti správala veľmi pohŕdavo a otvorene ignorovala postup únijných úradov.
Analytik pripomína, že EK podľa rovnakého mechanizmu, hoci často z iných dôvodov, vyšetrovala aj ďalšie digitálne giganty a veľké spoločnosti. „Dá sa preto očakávať, že táto pokuta nebude poslednou. Bude však zaujímavé sledovať, ako sa budú vyvíjať jednotlivé žaloby a konania proti platformám, a to ako z hľadiska prístupu k jednotlivým z nich, tak aj z hľadiska výšky požadovanej čiastky a udelených pokút,“ poznamenal pre TASR.
Ako ďalej pokračoval, pokuta pre X je síce zatiaľ symbolická, môže však v prípade nedodržiavania pravidiel EÚ narastať až o niekoľko percent ročného globálneho obratu spoločnosti. Súčasná „suma však predstavuje veľmi nízky základ pre ďalšie rokovania so spoločnosťou o jej správaní a možných nápravách problému. Napriek tomu je dôležité, že táto reakcia prichádza, pretože môže vytvoriť situácie, v ktorých sa správanie spoločnosti X na spoločnom trhu v EÚ postupne zmení,“ uviedol Havlíček s tým, že v opačnom prípade nebude výška pokuty konečná.
Podľa EK medzi porušenia patrí klamlivý dizajn modrej ikony, nedostatočná transparentnosť reklamného archívu a neposkytnutie prístupu k verejným údajom pre výskumníkov. Výška uloženej pokuty je podľa nej úmerná porušeniu pravidiel. Agentúry AFP a Reuters sa zhodujú, že Brusel týmto krokom riskuje nový konflikt s administratívou prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorá Úniu obviňuje z diskriminácie amerických spoločnosti a cenzúry Američanov.
Havlíček nechcel špekulovať o reakcii Spojených štátov, predpokladá však, že bude odsudzujúca. Doplnil, že digitálna regulácia je stále predmetom obchodných rokovaní medzi oboma stranami, pričom letná diskusia o clách ponechala otázku digitálnej regulácie stranou.
