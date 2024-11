Analytik: Portfólio Síkelu má značný a nevyužitý potenciál

Štrasburg 27. novembra (TASR) - Portfólio medzinárodných partnerstiev novozvoleného českého eurokomisára Jozefa Síkelu má značný a doteraz nevyužitý potenciál. Jeho získanie bolo však nepochybne nepríjemným prekvapením a pre mnohých možno aj sklamaním. V rozhovore pre TASR to povedal Viktor Daněk, zástupca riaditeľa Inštitútu pre európsku politiku Europeum v Prahe.



Česká vláda sa usilovala o podstatne silnejšie portfólio, ako získal jej zvolený eurokomisár, vysvetľuje analytik. Pôvodne sa napríklad hovorilo o energetike či obchode, ktorý získal slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič. Česká vláda preto podľa neho vynaložila značné úsilie na vysvetľovanie, že nejde o neúspech. Za neúspech to neoznačuje ani samotný Daněk.



"Vo všeobecnosti máme tendenciu preceňovať význam portfólia a zabúdame, že Komisia prijíma rozhodnutia ako kolektívny orgán," spresňuje. Síkela sa prostredníctvom získaného portfólia bude môcť vyjadrovať k zabezpečeniu strategických surovín, a teda aj k politike v oblasti klímy, migrácie a obchodu alebo k formovaniu stratégie na vyváženie vplyvu Číny vo svete. Vplyv a význam portfólia bude podľa Daněka teraz závisieť od schopností a najbližšieho tímu eurokomisára.



Najdôležitejšou a zároveň najťažšou úlohou bude podľa analytika projekt Global Gateway. Európska komisia ho spustila s cieľom vyvážiť vplyv Číny a ďalších globálnych hráčov v tretích krajinách prostredníctvom investičných projektov. "Skutočnosť však zatiaľ zďaleka nezodpovedá ambíciám. Chýba stratégia a prostriedky. Bude úlohou Síkelu, aby to napravil, dal projektu jasné smerovanie a okrem európskeho financovania zmobilizoval dostatočné zdroje z národných rozpočtov, súkromných zdrojov a nadnárodných bánk," uviedol pre TASR.



Podľa politológa z Europeum môže Síkela zohrať dôležitú úlohu ako ten, kto Európe otvorí dvere do krajín strategického významu, napríklad pri dodávkach strategicky dôležitých surovín alebo do krajín na migračných trasách do Európy. Vyjednávanie readmisných a iných dohôd so štátmi, napríklad v severnej Afrike, sa podľa neho už dlhodobo ukazuje ako zložitá disciplína. Vzhľadom na to, že Pakt o migrácii čoskoro vstúpi do platnosti, tlak na uzavretie čo najväčšieho počtu takýchto dohôd je pomerne veľký.



Daněk si myslí, že český eurokomisár bude pomerne úzko spolupracovať aj s Marošom Šefčovičom. "Ak bude medzi Síkelom a Šefčovičom záujem, môžu si títo dvaja komisári navzájom pomáhať. Agenda obchodu je mimoriadne dôležitá. Ukazuje sa, že EÚ stále viac naráža na príliš veľké prieťahy pri rokovaní o obchodných dohodách, ktoré je následne ťažké ratifikovať. Ich potreba je však v súčasnej zložitej geopolitickej realite o to väčšia," ozrejmuje.



Pozornosť Šefčoviča však podľa neho bude pravdepodobne vo veľkej miere smerovať do regiónov, ktoré nie sú v agende Jozefa Síkelu, ako napríklad Spojené štáty. "V oblastiach, ako je Indopacifik, Karibik alebo Afrika, však Síkela môže pôsobiť ako ten, kto otvára dvere ďalšej a hlbšej spolupráci, na ktorú by mohol Šefčovič nadviazať," dodal pre TASR na záver Viktor Daněk.









(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)