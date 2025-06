Analytik: Postoj Nawrockého k EÚ bude pragmatický

Varšava 2. júna (TASR) - Novozvolený poľský prezident Karol Nawrocki bude podľa analytika vo vzťahu k Európskej únii zastávať pragmatickú líniu s dôrazom na ochranu národných záujmov. Napriek podpore zo strany konzervatívneho tábora nie je podľa odborníka dôvod očakávať konfrontačný postoj voči Bruselu. V rozhovore s varšavským spravodajcom TASR sa tak vyjadril analytik Jan Rafael Lupoměský z Varšavského inštitútu.



„Karol Nawrocki nebude bojovať proti EÚ, bude sa snažiť hájiť národnú identitu Poľska, nebude určite vypisovať bianko šeky, ale zároveň nebude sa stavať na zadné proti Európskej únii a priori,“ uviedol analytik. „Poľsko aj priaznivci Práva a spravodlivosti (PiS) sú veľmi proeurópski, len chcú, aby v EÚ bolo poznať ich národnú identitu,“ zdôraznil.



Nawrockého zvolenie môže podľa neho viesť k oživeniu regionálnej spolupráce. „Či už ide o Vyšehradskú štvorku, alebo spoluprácu s Pobaltskými štátmi, Trojmorie či Bukureštskú deviatku, (PiS - pozn. TASR) kladie veľký dôraz práve na túto regionálnu spoluprácu. Karol Nawrocki určite prevezme túto politiku PiS,“ uviedol analytik.



Expert poukázal na skoré gratulácie Viktora Orbána aj slovenského prezidenta Petra Pellegriniho ako signál budúcej spolupráce. „Tento formát regionálnej spolupráce v minulosti uprednostňovali pravicové vlády, na rozdiel od liberálnejšej orientácie Občianskej platformy smerom k Bruselu,“ dodal.



Postoj budúceho prezidenta k Ukrajine bude podľa analytika skôr opatrný. Nawrocki podľa neho chápe vojnu na Ukrajine ako spravodlivý boj, no zároveň reflektuje únavu z vojny v celej strednej Európe. „Karol Nawrocki v tomto ohľade nebude vyčnievať z radu. Určite nebude opätovne podporovať nejaké bianko šeky pre Ukrajinu, ale jeho presvedčenie jasne stojí na ukrajinskej strane,“ povedal expert. Podľa jeho slov po minuloročnom geste nepriamej podpory ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského voči neúspešnému kandidátovi Rafalovi Trzaskowskému môže byť osobný vzťah prezidentov komplikovaný, no nie rozhodujúci.



Napriek absencii skúseností z vrcholovej politiky expert očakáva, že nová hlava štátu bude vo svojom medzinárodnom smerovaní nadväzovať na politiku svojho predchodcu Andrzeja Dudu. „V medzinárodnej politike bude chcieť nadväzovať na svojich ideových predchodcov, než aby sám tvoril nejaké formáty,“ poznamenal analytik.



V nasledujúcich mesiacoch bude podľa neho kľúčové sledovať personálne nominácie. „Určite by sme sa mali pozerať na obsadzovanie významných pozícií, pretože tí ľudia budú mať veľký vplyv na smerovanie politiky Karola Nawrockého,“ uzavrel rozhovor Lupoměský.









(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)