Analytik pre CNN: Rusko sa usiluje rozšíriť svoj vplyv v Bielorusku

Londýn 26. mája (TASR) - Presun ruských vojakov a jadrových zbraní do Bieloruska je invázia v tichosti. Uviedol to vojenský analytik stanice Sky News Sean Bell. TASR správu prevzala v piatok z webovej stránky tejto stanice.



Ruský prezident Vladimir Putin dáva jasne najavo, že sa usiluje o rozšírenie zóny vplyvu Ruska, uviedol Bell. V Bielorusku podľa jeho slov vládne bábkový režim, ktorý je z dlhodobého hľadiska zraniteľný.



Rusko sa podľa analytika usiluje zovrieť okolo Bieloruska slučku. "Istá forma ruskej invázie – v tichosti," povedal Bell.



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko vo štvrtok oznámil, že Rusko už začalo s presunom taktických jadrových zbraní do Bieloruska. Obe krajiny sa na tomto kroku dohodli v marci. Ruské taktické jadrové zbrane majú v Bielorusku umiestniť v oblasti pri hranici s Poľskom.



"Lukašenka udržiava pri moci Putin a označujú ho za posledného diktátora Európy," povedal Bell a dodal, že bieloruský prezident je v náročnej situácii. "Doma sa musí vyhýbať ďalším nepokojom proti svojmu režimu, takisto sa však musí naďalej prikláňať k svojmu ruskému pánovi."



Bell označil presun jadrových zbraní do Bieloruska za "rozdúchavanie plameňov jadrovej rétoriky". Moskva tiež podľa neho upozorňuje západné krajiny na nebezpečenstvo hroziace zo zapojenia sa do konfliktu na Ukrajine.



Rusko minulý rok zvýšilo svoju vojenskú prítomnosť v Bielorusku a z tejto krajiny viedlo časť svojej ofenzívy na Ukrajinu, pripomína Sky News.



Sean Bell bol príslušníkom britského Kráľovského letectva (RAF) a pôsobil na viacerých pozíciách v rámci ozbrojených zložiek. Od roku 2022 pôsobí ako analytik pre Sky News a zameriava sa na vojnu na Ukrajine.