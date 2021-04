Analytik: Prehĺbenie konfliktu na Ukrajine by bolo hrozbou pre Európu

Bratislava 8. apríla (TASR) - Prehĺbenie konfliktu na Ukrajine by znamenalo viacnásobné hrozby pre európske krajiny i priblíženie bojovej zóny k slovenským hraniciam, povedal vo štvrtok pre TASR Juraj Marušiak zo Slovenskej akadémie vied (SAV).



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 1. apríla obvinil Moskvu zo sústreďovania vojakov na hraniciach s Ukrajinou. Presun ruských vojakov na anektovanom Krymskom polostrove a pri rusko-ukrajinských hraniciach - v blízkosti území kontrolovaných proruskými separatistami - hlásili minulý týždeň aj Spojené štáty.



"Nie je to prvý raz, keď boli zaznamenané takéto rozsiahle presuny ruských vojsk k ukrajinskej hranici," povedal Marušiak. "Je známe, že Rusko považuje západnú hranicu za tú, z ktorej krajine najviac hrozí vojenský útok," dodal.



Rusko však podľa neho môže takéto prieskumy uskutočňovať opakovane s cieľom otupiť pozornosť Západu a perspektívne využiť západnú "únavu z Ukrajiny" a prípadne Ukrajinu napadnúť.



"Hrozby môžu byť viacnásobné - od prerušenia dodávok zemného plynu pre európske štáty až po novú vlnu utečencov, čo osobitne pocítia štáty, ktoré s Ukrajinou susedia," povedal a pripomenul, že bezprostredným susedom Ukrajiny je i Slovensko.



"Vystupňovanie konfliktu na Ukrajine by takisto opakovane spochybnilo súčasné usporiadanie Európy, vrátane princípu nenarušiteľnosti hraníc," dodal.



Pripomenul, že Maďarsko neraz vystupuje ako "blízky politický partner Ruska", a preto sa nedá vylúčiť, "že by takúto situáciu nechcelo využiť vo svoj prospech".



Výzvu podľa Marušiaka predstavuje aj prípadná zmena pomeru síl v regióne Čierneho mora. "(Prípadný) vojnový konflikt predstavuje narušenie princípov vzťahov medzi európskymi štátmi, ako ich upravuje Záverečný akt Konferencie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (KBSE) z roku 1975," povedal.



Medzinárodné spoločenstvo by podľa Marušiaka na zmiernenie napätia na hraniciach medzi Ruskom a Ukrajinou malo predovšetkým viesť s oboma krajinami rokovania.



"Zároveň však treba jednoznačne povedať, že vojnový konflikt a ohrozenie suverenity Ukrajiny sú neprijateľné a spochybnia všetky projekty spolupráce s Ruskom do budúcnosti vrátane plynovodu Nord Stream 2," povedal.