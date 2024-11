Analytik: Priateľstvo Orbána s Trumpom má iba psychologický prínos

Budapešť 12. novembra (TASR) - Víťazstvo Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách nemôže znamenať výraznú podporu pre maďarskú ekonomiku, dokonca americké ochranné clá plánované proti EÚ môžu Budapešť citlivo zasiahnuť. Konštatoval to v utorok ekonomický analytik Péter Felcsuti, podľa ktorého maďarský premiér Viktor Orbán zo svojho priateľstva s Trumpom môže ťažiť iba psychologicky, no sotva prakticky, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa servera hirklikk.hu expert v rozhovore pre KlikkTV ďalej podotkol, že sa očakáva ďalší prepad maďarskej ekonomiky.



"Nie je nádej, že vláda zmení svoju hospodársku politiku, keďže jej hlavným cieľom je udržať si politickú moc. Vláda plánuje len krátkodobo, vždy na budúci rok, a kladie dôraz na rast miezd – aj keď na to chýbajú ekonomické predpoklady," argumentoval Felcsuti.



Pre Orbána skutočnosť, že ako jediný v Európskej únii nadšene podporoval Trumpa, podľa slov analytika sotva prinesie nejaký praktický úžitok, no psychologický môže. Maďarský premiér bol totiž vzhľadom na svoju politiku v izolácii, teraz sa mu otvoril aspoň nejaký priestor, aj keď vo vzťahu k Únii zostáva naďalej izolovaný.