Analytik: Príbeh Nawrockého je skôr príbehom J. D. Vancea než Trumpa

Varšava 2. júna (TASR) - Víťazstvo Karola Nawrockého v poľských prezidentských voľbách je podľa analytika výsledkom komplexnej dynamiky politickej mobilizácie, spoločenskej frustrácie a osobnej autenticity. Životný príbeh víťaza volieb prirovnal k príbehu amerického viceprezidenta J. D. Vancea. Nawrockého úspech označil za prekvapenie, keďže dlhodobo bol favoritom primátor Varšavy Rafal Trzaskowski. V rozhovore s varšavským spravodajcom TASR sa tak vyjadril analytik Varšavského inštitútu Jan Rafael Lupoměský.



„Nemyslím si, že to bol očakávaný výsledok. Trzaskowski bol považovaný za čierneho koňa týchto volieb a v posledných piatich rokoch si udržiaval pozíciu favorita,“ uviedol analytik. Podľa neho sa situácia začala meniť len v poslednom mesiaci pred voľbami, keď sa začal posilňovať kandidát pravice Karol Nawrocki. „V posledných troch týždňoch sa stával čoraz silnejším kandidátom a jeho šance rástli,“ doplnil expert.



Hlavný faktor víťazstva pripisuje schopnosti pravice zmobilizovať sa a zjednotiť. „Pravica po ôsmich rokoch vlády bola trochu roztrieštená, no teraz sa spojila za jedným kandidátom, a to rozhodlo. Naproti tomu Občianska platforma nedokázala svojich voličov zmobilizovať ako v parlamentných voľbách v októbri 2023,“ vysvetlil.



Zásadný rozdiel medzi Nawrockým a jeho predchodcom Andrzejom Dudom vidí najmä v ich životných príbehoch. „Zatiaľ čo Duda pochádza z intelektuálneho prostredia Krakova, Nawrocki je z drsného severu, z Gdanska. Pripomína mi skôr J. D. Vancea než Trumpa. Človeka, ktorý sa cez osobné prekážky a ťažké sociálne zázemie prepracoval až na vrchol,“ konštatoval Lupoměský.



Nawrockého úspech podľa neho rezonoval najmä medzi voličmi, ktorí sa stotožňujú s jeho príbehom. „Prostredie, z ktorého pochádza, je blízke mnohým Poliakom. Vedeli, že uspieť v takýchto podmienkach nie je jednoduché, a ocenia to úsilie, ktoré za tým je,“ dodal.



Dôležitým faktorom predvolebnej kampane bola podľa analytika aj frustrácia časti verejnosti z nenaplnených očakávaní vládnej koalície. „Na začiatku to bol klasický konflikt vlády a opozície, no opozícia vedela účinne kritizovať Tuskovu vládu za to, že od decembra 2023 nesplnila svoje kľúčové sľuby,“ uviedol. Dodal, že situácia po páde vlády PiS sa podľa neho pre bežných Poliakov nezlepšila, reformy stagnovali a viaceré hodnotové programové body ako registrované partnerstvá ostali nezrealizované.



Analytik zároveň predpokladá, že porážka znamená koniec politickej kariéry pre Trzaskowského. „On zostane ešte štyri roky primátorom Varšavy, ale myslím si, že po tých štyroch rokoch, keď už nemôže obhajovať mandát, si nemyslím, že by mal nejakú väčšiu kampaň. Prehral dve z dvoch významných politických bitiek a bolo to na ňom aj vidieť, že je už unavený,“ povedal. Podľa neho sa Trzaskowski v kampani snažil zapáčiť všetkým, no tým mobilizoval skôr svojich odporcov než vlastných podporovateľov.



Lupoměský upozorňuje, že víťazstvo Karola Nawrockého zásadne mení vnútropolitické pomery v krajine a narúša doterajšiu rovnováhu síl. „Donald Tusk stráca v istom zmysle kontrolu nad vládou. Doteraz dokázal riadiť menších koaličných partnerov, ale po voľbách môže rekonštrukcia vlády prebiehať mimo jeho plnej réžie,“ uviedol. Podľa analytika sa síce vláda môže formálne udržať, no v každej chvíli môže ktorýkoľvek z partnerov vládu opustiť a tým odštartovať proces predčasných volieb.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)