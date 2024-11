Analytik: Reálne hrozí znemožnenie používania maďarského jazyka v SR

Budapešť 13. novembra (TASR) - Z politických vyjadrení na Slovensku vyplýva, že cieľom pripravovanej novely zákona o štátnom jazyku je potlačiť amerikanizmy a posilniť postavenie slovenského jazyka. V praxi by to však prinieslo potlačenie používania maďarského jazyka na Slovensku. Podľa servera infostart.hu to povedal v stredu riaditeľ výskumu Inštitútu stratégie a politiky Johna Lukacsa na Univerzite verejných služieb Balázs Tárnok, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Ministerstvo kultúry SR tvrdí, že novela nemá oslabiť práva menšín, ale zmierňovať vplyv anglického jazyka. Podľa Maďarskej aliancie však o novele prenikli na verejnosť informácie, ktoré naznačujú, že "sprísnenia presahujú aj rámec Mečiarovho jazykového zákona z roku 1995".



Tárnok podotkol, že obavy z oficiálneho návrhu vypracovaného Ministerstvom kultúry SR možno považovať za oprávnené. "Vyústilo by to do bezprecedentných opatrení, ktoré sú prísnejšie nielen od novely jazykového zákona z roku 2009, ale aj od jazykového zákona (vtedajšieho slovenského premiéra Vladimíra) Mečiara z polovice 90. rokov. Zaviedlo by to prísnejšie predpisy vo viacerých aspektoch a v mimoriadnej miere by to obmedzilo práva maďarskej menšiny používať svoj jazyk," zdôraznil analytik.



Maďarské ministerstvo zahraničných vecí v posledných dňoch podľa neho viackrát uviedlo, že medzi Bratislavou a Budapešťou prebiehajú konzultácie o tejto otázke a slovenská strana tiež naznačila, že v súčasnosti ide o pracovný materiál ministerstva kultúry.



Tárnok upozornil na skutočnosť, že ministerstvo kultúry, ktoré pripravuje návrh, vedie politička Slovenskej národnej strany (SNS) Martina Šimkovičová. "Táto strana má vo vláde aj istý vydieračský potenciál," dodal analytik, podľa ktorého slová podpredsedu Národnej rady SR povereného jej vedením Petra Žigu o tom, že cieľom novely nie je obmedzovanie používania jazyka maďarskej menšiny, treba brať s rezervou.



Žiga s maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom v podnelok vyhlásili, že sa neobávajú toho, že by pripravovaná novela zákona o štátnom jazyku nejakým spôsobom znížila kvalitu života maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku.



Podľa slov Tárnoka reálne hrozí, že ak novela v terajšej forme bude schválená parlamentom, môže byť v praxi použitá na potlačenie maďarčiny.



