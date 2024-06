Analytik: Rozhodnutím vyhlásiť predčasné voľby Macron veľmi zariskoval

Bratislava/Paríž 20. júna (TASR) - Vyhlásenie predčasných parlamentných volieb po neúspechu strany Obroda (RE) francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v eurovoľbách na začiatku júna je zo strany šéfa Elyzejského paláca veľmi riskantný počin, povedal pre TASR Jean-Yves Camus z Centra pre monitorovanie politického radikalizmu v Paríži.



Macron sa podľa analytika rozhodol pre vypísanie predčasných volieb na 30. júna a 7. júla z viacerých dôvodov. Francúzsky prezident podľa neho dúfa, že voliči si ešte pred hlasovaním uvedomia nebezpečenstvo, ktoré by hrozilo v prípade víťazstva krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Mariny Le Penovej, a jeho vládu opäť podporia.



V prípade víťazstva RN v predčasných voľbách sa môže ukázať, že strana a jej 28-ročný šéf Jordan Bardella nedokážu vládnuť, pretože s tým nemajú žiadne skúsenosti. Následne sa môžu Francúzi od RN odvrátiť a Le Penovú v roku 2027 nezvolia za prezidentku, poukazuje na ďalšiu možnú motiváciu Macronovho rozhodnutia Jean-Yves Camus.



Situácia v krajine je v súčasnosti podľa francúzskeho analytika napätá, pretože mnohí sa obávajú toho, že radikálna pravica sa po prvý raz od roku 1945 dostane k moci. "Macron a jeho premiér Gabriel Attal sú výrazne zapojení do kampane, čo je nezvyčajné. Ľavica sa zas spojila proti Macronovej strane Obroda aj proti RN. A občianska spoločnosť sa mobilizuje proti krajnej pravici," poukázal pre TASR Camus. Dodal, že konzervatívna pravica je v súčasnosti rozdelená. Zatiaľ čo jedna časť podporuje dohodu s RN proti ľavici, druhá časť je proti tejto stratégii.



Národné združenie bude do volieb naďalej viesť kampaň proti prisťahovalectvu, predpokladá analytik z Centra pre monitorovanie politického radikalizmu. Dodal, že strana nedávno predstavila plány zníženia sociálnych dávok rodinám, ktorých deti sa dopustili trestných činov, a chce tiež prísnejšie tresty pre zločincov.



Po prípadnom víťazstve RN v predčasných voľbách by podľa Camusa vo Francúzsku hrozilo zablokovanie parlamentu a inštitucionálna kríza. "Je tiež možné, že sa Macron rozhodne odstúpiť," uviedol pre TASR.



Na medzinárodnej scéne by víťazstvo RN podľa neho zrejme znamenalo vystúpenie Francúzska z Veliteľstva spojeneckých síl Severoatlantickej aliancie (NATO), o ktorom strana hovorí.



RN je tiež proti vyslaniu francúzskych vojakov na Ukrajinu a proti poskytovaniu ďalšej vojenskej pomoci Kyjevu. "To by bol obrovský úder pre politiku Európskej únie v oblasti podpory Kyjeva a bola by to svojím spôsobom zrada voči bezpečnosti ostatných členských krajín, ako sú Poľsko a pobaltské štáty, ktoré sa obávajú, že sa stanú ďalšími cieľmi Ruska," zakončil pre TASR Jean-Yves Camus.